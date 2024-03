W siatkarskiej Serie A2 ostatnio sporo dzieje się poza boiskiem. Jakiś czas temu doszło tam do rasistowskiego incydentu. Podczas meczu Ravenny i Grottazzoliny wygwizdano zawodnika z Nigerii.

Kolejnym niechlubnym wydarzeniem jest incydent, który miał miejsce podczas ostatniego meczu ligowego. Aversa podejmowała BCC-NEP Castellana Grotte. Po zakończeniu trzeciego seta, wygranego przez gospodarzy, ich kibice stłoczyli się za ławką rezerwowych rywali. Zaczęli pokrzykiwać i utrudniać grę. Sędzia był zmuszony interweniować, a mecz udało się wznowić dopiero po dłuższej przerwie.

To jednak nie wszystko. Już po powrocie zawodników na boisko, któryś z pseudofanów znów dał o sobie znać. Rzucił coś na boisko. Coś - ponieważ istnieją dwie wersje tego, co to mogło być. Prawdopodobnie na parkiecie wylądowała butelka wody, ale niektórzy są zdania, że mogła być to... kulka sera mozzarella.

Spotkanie po raz kolejny zostało przerwane, a na miejsce wezwano odpowiednie służby, które uspokoiły niesforną publiczność. Po przerwie sportowcy wrócili do gry, a spotkanie finalnie zakończyło się zwycięstwem Castellany.

Siatkarze gości woleli jednak nie ryzykować. Pamiątkowe zdjęcie po zwycięstwie zrobili sobie nie na boisku, jak to zwykle bywa, ale w szatni.