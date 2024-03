Siatkarski gigant stracił kluczowego gracza. Mają zastępcę!

Mathieu Garcia przechodzi z francuskiego Arago de Sete do Itasu Trentino - informuje serwis Volleyball.it. Transfer niespełna 24-letniego Francuza to pokłosie urazu jednego z kluczowych graczy mistrzów Włoch, rozgrywającego Riccardo Sbertolego.

Sbertoli w ubiegły czwartek doznał kontuzji w meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów, w którym ekipa z Trydentu pokonała niemieckie Berlin Recycling Volleys 3:0. W pierwszym secie, przy prowadzeniu włoskiej drużyny 23:17, reżyser gry Itasu próbował zatrzymać atak Roberta Tahta. Nie zdołał tego zrobić, a piłka tak nieszczęśliwie trafiła go w mały palec, że doszło do złamania. Dokładna diagnoza brzmi: złamanie z przemieszczeniem paliczka małego palca lewej dłoni.

Na początku tego tygodnia 25-letni gracz ma przejść operację. Nie wiadomo, jak długa czeka go przerwa, jednak oceniając na podstawie podobnych urazów, których w tym sezonie jest wyjątkowo dużo (Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski, Daniel Chitigoi, Kamil Droszyński), można zakładać, że reprezentant Włoch wypadnie z gry na mniej więcej cztery-sześć tygodni.

Strata podstawowego rozgrywającego w kluczowej części sezonu to duży problem dla Itasu. Już za kilka dni drużyna trenera Fabio Solego rozpocznie walkę w ćwierćfinałach Serie A z Valsa Group Modena. W połowie marca rozegra natomiast dwumecz z Cucine Lube Civitanova w półfinale Ligi Mistrzów.

W spotkaniu z Berlin Recycling Volleys oraz w niedzielnym meczu ostatniej kolejki fazy zasadniczej ligi włoskiej z Pallavolo Padwa Sbertolego zastąpił Alessandro Acquarone, gracz mało doświadczony na najwyższym europejskim poziomie. Do Trentino trafił przed sezonem 2023/2024 ze zdegradowanego do Serie A3 HRK Motta di Livenza. Wcześniej przez kilka lat grał w innej drugoligowej drużynie, Volley Lupi Santa Croce.

Można było się spodziewać, że w zaistniałej sytuacji mistrzowie Włoch przeprowadzą transfer medyczny. Spekulowano, że do Trydentu może trafić Argentyńczyk Santiago Orduna z Farmitalii Catania, która w fazie zasadniczej włoskiej ekstraklasy siatkarzy zajęła ostatnie miejsce, ale taki ruch uniemożliwiają przepisy. Gracz, który w danym sezonie występował w jednej z ekip Serie A, nie może w czasie tych samych rozgrywek przejść do innej drużyny z tego poziomu.

Aby zdążyć zgłosić nowego zawodnika do ligi, Itas miał czas do poniedziałku do godziny 12. Jak podaje volleyball.it, klubowym działaczom udało się to zrobić i do zespołu dołączy Mathieu Garcia.

24-letni rozgrywający przychodzi z Arago de Sete, w którym występował od 2018 roku. Na trzy kolejki przed końcem fazy zasadniczej ligi francuskiej jego dotychczasowa ekipa zajmuje w rozgrywkach dziesiąte miejsce i nie ma już szans na awans do play-offów.

Transfer póki co nie został oficjalnie potwierdzony przez klub.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport