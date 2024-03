Liga Europy: AC Milan - Slavia Praga. Relacja live i wynik na żywo

Jak dobrze wiadomo - triumfator Ligi Europy dostaje możliwość gry w kolejnej edycji Champions League. Co prawda Milan jest na trzecim miejscu w Serie A, ale jego dziewięciopunktowa przewaga nad piątym AS Roma jeszcze nie daje stuprocentowej gwarancji, że "Rossoneri" utrzymają się w pierwszej czwórce rozgrywek.

Podopieczni Stefano Piolego mają już za sobą jeden dwumecz w Lidze Europy, po tym jak jesienią zajęli trzecie miejsce w "grupie śmierci" w Lidze Mistrzów - za Paris Saint-Germain, Borussią Dortmund, a przed Newcastle. Ekipa z Półwyspu Apenińskiego wyeliminowała w 1/16 finału francuskie Stade Rennes, a do rywalizacji ze Slavią przystępuje opromieniona triumfem na wyjeździe z Lazio 1:0.

Slavia nie musiała rywalizować w 1/16 finału Ligi Europy, jako że zajęła pierwszej miejsce w swojej grupie. Dla prażan nie będzie to pierwsze starcie w tym sezonie z przedstawicielem Serie A. We wspomnianej grupie rywalizowali bowiem z AS Roma, z którą najpierw przegrali na Olimpico 0:2, aby wygrać u siebie 2:0.

Drużyna ze stolicy Czech na krajowym podwórku jest wiceliderem tabeli z czterema punktami straty do prowadzącej Sparty Praga. Oba zespoły niedawno rywalizowały ze sobą aż dwukrotnie - w krajowym pucharze lepszy okazał się lokalny rywal, natomiast w lidze padł bezbramkowy remis.

Dla całego miasta Pragi tegoroczny sezon jest kapitalny, ponieważ w walce o ćwierćfinał Ligi Europy walczy nie tylko Slavia, ale również Sparta, która zmierzy się z innym gigantem - Liverpoolem.

