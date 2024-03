Jastrzębski Węgiel pokonany! Siatkarze Trefla wyszarpali zwycięstwo w zaciętym starciu

Spotkanie od mocnego uderzenia rozpoczęli jastrzębianie, którzy szybko wypracowali sobie znaczącą zaliczkę (3:7, 5:11). Gdańszczanie musieli gonić wynik i w środkowej części seta złapali kontakt (15:16). Końcówka należała jednak do mistrzów Polski. Asa posłał Norbert Huber (18:22), jeszcze odpowiedział punktowym serwisem Kewin Sasak (20:22), ale trzy ostatnie słowa w tym secie należały do przyjezdnych. Atak Tomasza Fornala, blok i as Jeana Patry rozstrzygnęły tę partię (20:25).

Drugą odsłonę efektownie zainaugurowali gospodarze, którzy po dwóch asach Jordana Zaleszczyka prowadzili 6:2. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla, już bez Benjamina Toniuttiego na boisku, odrobili straty (10:10), a później uzyskali przewagę (15:18). Końcówka dostarczyła kibicom sporo emocji. Po ataku Fornala przyjezdni mieli piłkę setową przy stanie 20:24. Jastrzębianie rzadko marnują takie szanse, a jednak gospodarze zdołali odrobić straty! Gdy Zaleszczyk zaskoczył rywali zagrywką, rozpoczęła się walka na przewagi. Wojnę nerwów wygrali gdańszczanie, kończąc seta punktowym blokiem (30:28).

Set numer trzy to również dobre otwarcie gdańszczan (4:1) i szybkie wyrównanie gości po asie Jurija Gladyra (6:6). Znów oglądaliśmy wyrównaną grę obu zespołów, wynik krążył wokół remisu i losy tej części meczu ważyły się do samego końca. Punktowy blok dał gospodarzom piłkę setową (24:23), ale zepsuty serwis rozpoczął grę na przewagi. W decydujących akcjach siatkarze Trefla dwukrotnie zatrzymali przeciwników blokiem (28:26).

Gdańszczanie wygrali dwie akcje na początku czwartej partii, ale przegrali pięć kolejnych przy zagrywkach Hubera (2:5) i inicjatywę przejęli goście. Siatkarze z Jastrzębia-Zdroju mieli przewagę w polu serwisowym, byli skuteczniejsi w ataku i utrzymywali wyraźną przewagę (5:11, 11:17). Trefl do końca próbował nawiązać walkę, wygrał trzy akcje od stanu 17:23 do 20:23, ale błąd w polu serwisowym i mocny atak Jeana Patry zakończyły seta (20:25).

Jastrzębski Węgiel uzyskał przewagę na początku tie-breaka (2:5). Gospodarze odrobili straty po punktowym bloku (7:7), ale Patry dał jastrzębianom minimalną przewagę przy zmianie stron. Wyrównana walka trwała do końca. Na asa Hubera (9:11), odpowiedział Zaleszczyk (11:11). Pomyłka gości w ataku dała ekipie Trefla piłkę meczową, a po chwili Mikołaj Sawicki skończył atakiem po bloku długą akcję i całe to długie i zacięte spotkanie (15:13).

Najwięcej punktów: Kewin Sasak (23), Jan Franchi Martinez (20), Jordan Zaleszczyk (17), Mikołaj Sawicki (10) – Trefl; Jean Patry (23), Marko Sedlacek (19), Tomasz Fornal (15), Norbert Huber (15), Jurij Gladyr (13) – Jastrzębski Węgiel. MVP: Jan Martinez (20/34 = 59% skuteczności w ataku).

Trefl Gdańsk – Jastrzębski Węgiel 3:2 (20:25, 30:28, 28:26, 20:25, 15:13)

Trefl: Lukas Kampa, Jan Franchi Martinez, Karol Urbanowicz, Kewin Sasak, Piotr Orczyk, Jordan Zaleszczyk – Voitto Köykkä (libero) oraz Mikołaj Sawicki, Janusz Gałązka. Trener: Igor Juricić.

Jastrzębski Węgiel: Jurij Gladyr, Benjamin Toniutti, Tomasz Fornal, Norbert Huber, Jean Patry, Marko Sedlacek – Jakub Popiwczak (libero) oraz Edvins Skruders, Ryan Sclater. Trener: Marcelo Mendez.

Wyniki meczów 25. kolejki PlusLigi:

2024-02-29: MKS Ślepsk Malow Suwałki – PGE GiEK Skra Bełchatów 3:2 (21:25, 25:13, 18:25, 25:19, 15:10)

2024-03-09: GKS Katowice – Asseco Resovia Rzeszów 2:3 (25:21, 25:20, 20:25, 25:27, 9:15)

2024-03-09: Trefl Gdańsk – Jastrzębski Węgiel 3:2 (20:25, 30:28, 28:26, 20:25, 15:13)

2024-03-09: Barkom Każany Lwów – Indykpol AZS Olsztyn (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-03-10: Bogdanka LUK Lublin – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2024-03-10: Projekt Warszawa – Aluron CMC Warta Zawiercie (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-03-10: KGHM Cuprum Lubin – PSG Stal Nysa (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-03-11: Enea Czarni Radom – Exact Systems Hemarpol Częstochowa (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

