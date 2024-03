Ligowy debiut 31-latka i wygrana Stali z Sokołem

Goście bardzo dobrze weszli w to spotkanie, a po kontrze wykończonej przez Tylera Cheese'a było już 2:8. Na początku odpowiadał na to tylko Laurynas Beliauskas. Dopiero później do remisu doprowadził Nemanja Djurisić. Dzięki kolejnym zagraniom zawodników z Litwy i Czarnogóry po 10 minutach było jednak 19:18.

Drugą kwartę ostrowianie rozpoczęli od serii 9:0 i po kolejnym trafieniu Djurisicia byli już lepsi o 10 punktów. Mijović wraz z Cheesem robili wszystko, aby powalczyć o lepszy rezultat, ale gospodarze nie pozwalali na zbyt wiele. Swoje pierwsze punkty w debiucie zdobywał Tomasz Gielo, a przewaga wynosiła 11 punktów. Do ataku włączył się następnie Gomez, a kolejna akcja Cheese'a zmniejszyła straty do trzech punktów. David Brembly ustalił wynik po pierwszej połowie na 43:37.

W trzeciej kwarcie zespół trenera Marka Łukomskiego zbliżył się na dwa punkty po zagraniu Adama Kempa, ale Arged BM Stal odpowiedziała na to serią 7:0. Ciągle nie potrafiła jednak zbudować większej przewagi. Przyjezdni utrzymywali się w grze - głównie dzięki rzutom wolnym Tylera Cheese'a i Milivoje Mijovicia. Do remisu doprowadził rzutem z dystansu Filip Struski! Po rzutach wolnych Laurynasa Beliauskasa po 30 minutach było 62:60.

W kolejnej części meczu Ike Nwamu rewelacyjnym wsadem doprowadził do ponownego wyrównania. Bardzo aktywny Ojars Silins uspokoił jednak sytuację drużyny trenera Andrzeja Urbana, a później ważne akcje kończył też Nemanja Djurisić. W końcówce Arged BM Stal kontrolowała wydarzenia na parkiecie i wygrała ostatecznie 89:77.

Po 18 punktów dla gospodarzy zdobyli Laurynas Beliauskas oraz Nemanja Djurisić. Tyler Cheese zdobył dla gości 23 punkty, 5 zbiórek i 4 asysty.

ORLEN Basket Liga - 23. kolejka

Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski - Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 89:77 (19:18, 24:19, 19:23, 27:17)

Stal: Laurynas Beliauskas 18, Nemanja Djurisic 18, Ojars Silins 15, David Brembly 14, Tomasz Gielo 13, Krzysztof Sulima 5, Rodney Chatman 4, Wiktor Sewioł 2, Arunas Mikalauskas 0, Michał Chyliński 0, Aleksander Załucki 0;

Sokół: Tyler Cheese 23, Terrell Gomez 13, Ikechukwu Nwamu 13, Milivoje Mijovic 12, Filip Struski 7, Adam Kemp 4, Marcin Nowakowski 3, Michał Kroczak 2.

PLK.PL