Liga Mistrzów: Atletico Madryt - Inter Mediolan. Relacja live i wynik na żywo

To jedno z najciekawiej zapowiadających się meczów rewanżowych tej rundy. Oba zespoły mają ambicje, aby znaleźć się nie tylko w ćwierćfinale Champions League, ale nawet powalczyć o triumf w tych rozgrywkach. Mediolańczycy to ubiegłoroczni finaliści, natomiast madrytczycy chcieliby nawiązać do lat 2014 oraz 2016.

W pierwszym meczu Inter wygrał u siebie 1:0 po trafieniu w końcówce Marko Arnautovicia. Kwestia awansu jest zatem sprawą otwartą. Na krajowym podwórku znacznie lepiej spisują się podopieczni Simone Inzaghiego, którzy pewnie zmierzają po mistrzostwo Włoch. Wystarczy powiedzieć, że piłkarze z czarno-niebieskiej części Mediolanu przegrali w Serie A tylko jedno spotkanie - 27 września. Od tamtej pory są niepokonani, wygrywając dziesięć meczów z rzędu. Ich przewaga nad drugim AC Milan wynosi aż 16 punktów!

Atletico w La Liga spisuje się poniżej oczekiwań. Ekipa dowodzona przez Diego Simeone plasuje się na czwartej lokacie, a ostatnio przegrała na wyjeździe z będącym w strefie spadkowej Cadiz 0:2. Madrytczycy wciąż nie mogą być pewni udziału w Champions League w kolejnym sezonie, ponieważ ich przewaga nad piątym Athletic Bilbao wynosi raptem dwa "oczka".

Szansą na poprawę nastrojów wśród kibiców Atletico byłby z pewnością awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, dodatkowo kosztem mocnego Interu. To jednak goście są faworytem. Bronią oni honoru włoskiego calcio, po tym jak z 1/8 finału odpadły już Lazio oraz SSC Napoli, a AC Milan nie wyszedł z grupy. Z kolei zespół ze stolicy Hiszpanii ma szansę zostać trzecim z tego kraju, który zamelduje się w ćwierćfinale - obok Realu i Barcelony.

