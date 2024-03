Nikola Grbić znalazł czas dla młodego siatkarza. Udzielił mu cennych rad

Kilka dni temu gościem popularnego w Serbii siatkarskiego podcastu "Serviranje sa Ivanom i Vemom" był Matija Milanović, niespełna 19-letni rozgrywający Vojvodiny Nowy Sad. Mimo młodego wieku utalentowany zawodnik poprowadził już swój klub do zdobycia dwóch trofeów: Superpucharu i Pucharu Serbii.

ZOBACZ TAKŻE: Zdradził anegdotę o trenerze Polaków. "Mam nadzieję, że Nikola Grbić nie będzie zły"

Milanović zdradził podczas rozmowy, że jego sportowym idolem zawsze był Nikola Grbić i gdyby tylko miał okazję, chętnie zadałby trenerowi kilka pytań. Gospodarze podcastu postanowili pomóc rozgrywającemu: zebrali najważniejsze pytania od gracza Vojvodiny i... wysłali je trenerowi Polaków z prośbą o odpowiedź.

Nikola Grbić pokazał wielką klasę i znalazł czas dla utalentowanego rodaka. Dwukrotny medalista igrzysk olimpijskich udzielił Milanoviciowi odpowiedzi na najważniejsze dla niespełna 19-letniego zawodnika pytanie: co może zrobić, by stać się siatkarzem światowej klasy.

"Jeśli miałbym sprowadzić wszystko do jednej krótkiej odpowiedzi, powiedziałbym, że kluczowa powinna być dla ciebie wytrwałość. Jesteś młodym zawodnikiem i z pewnością masz jeszcze wiele do poprawy - i to w każdym elemencie. Ale ostatecznie wszystko sprowadza się do jednego: twojej wytrwałości. Tego, czy szybko się poddajesz. Napotkasz na swojej siatkarskiej drodze mnóstwo trudności. Czekają cię momenty, w których sam będziesz się zastanawiał, czy jesteś wystarczająco dobry. Przyjdą momenty, które zniechęcą cię do tego sportu. Może to będzie słabszy występ, może porażka w ważnym meczu, może czyjeś komentarze. Jeśli jednak przyjrzysz się bliżej wszystkim wielkim mistrzom, zobaczysz wspólny mianownik: oni wszyscy upadali, ale zawsze byli w stanie wrócić. Nie poddali się, wytrwali do końca i zdołali osiągnąć to, co sobie założyli. Moim zdaniem to właśnie wytrwałość jest najważniejszą cechą kogoś, kto chce być najlepszy w tym, co robi" - odpowiedział Nikola Grbić, cytowany przez serbski portal "Blic".

Matija Milanović, który w bieżącym sezonie zachwyca znakomitą formą, już teraz porównywany jest do Nikoli Grbicia. Sam zawodnik podkreśla jednak ze skromnością, że w tej chwili jest jeszcze za młody i osiągnął zbyt mało, by zasługiwać na takie porównania.