Już 16 marca w Lubinie odbędzie się kolejna gala MMA pod szyldem organizacji FEN. Zanim jednak dojdzie do tego wydarzenia, dzień wcześniej czeka nas tradycyjnie ceremonia ważenia. Gdzie obejrzeć ceremonię ważenia przed galą FEN 53? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport Fight, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

W walce wieczoru na gali FEN 53 zobaczymy Cezarego Oleksiejczuka (12-3, 5 KO, 2 SUB), który zmierzy się z Bauyrzhanem Kuanyshbayevem (15-5, 8 KO, 2 SUB).

Stawką walki wieczoru gali FEN 53 nie będzie pas mistrzowski FEN w kategorii półśredniej, gdyż ten został odebrany Oleksiejczukowi po porażce z Alibegiem Rasulovem poza organizacją FEN. Starcie odbędzie się na dystansie pięciu rund.

W innych pojedynkach kibice zobaczą m.in. Mateusza Janurę (7-6, 3 KO, 2 SUB), który skrzyżuje rękawice z Łukaszem Stankiem (11-7, 6 KO, 3 SUB) oraz napędzonego ostatnim zwycięstwem Gracjana Misia (2-2, 2 KO), który podejmie Patryka Likusa (3-3, 2 KO).

Ponadto ciekawie zapowiadają się starcia w kategorii średniej, gdzie Tomasz Ostrowski (3-1, 1 KO, 2 SUB) zmierzy się z Mateuszem Sosnowskim (5-1, 3 KO, 1 SUB) oraz lekkiej w konfrontacji pomiędzy Damianem Rzepeckim (6-0, 1 KO, 5 SUB) i Giorgim Esiavą (7-2, 1 KO, 5 SUB).

Gdzie obejrzeć ważenie przed galą FEN 53? O której godzinie?

Gala FEN 53 już w sobotę 16 marca, natomiast dzień wcześniej - w piątek odbędzie się ceremonia ważenia.

Transmisja z ceremonii ważenia od godz. 18:00 w Polsacie Sport Fight, Polsacie Box Go i na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport