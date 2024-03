Co za mecz Roberta Lewandowskiego! Barcelona górą w hicie, a Polak strzelał i asystował

Oba zespoły przystępowały do niedzielnego hitu w dobrych nastrojach. Zarówno Atletico, jak i FC Barcelona wywalczyły w środku tygodnia awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Zespół z Madrytu wyeliminował Inter, a ekipa Xaviego Hernandeza okazała się lepsza od Napoli.



Niedzielne spotkanie lepiej rozpoczęli gospodarze. Mimo stworzenia kilku sytuacji nie byli jednak w stanie pokonać Marka-Andre ter Stegena. Barcelona długo kazała czekać swoim fanom na konkretne zagrożenie pod bramką Jana Oblaka, ale kiedy to się stało, to piłka od razu wylądowała w siatce. Po świetnej akcji Ilkaya Gundogana, Roberta Lewandowskiego i Joao Felixa gola strzelił ten ostatni. To drugi gol Portugalczyka w tym sezonie przeciwko Atletico.



Druga połowa zaczęła się fatalnie dla Rodrigo de Paula. Mistrz świata z Kataru najpierw otrzymał żółtą kartkę, a chwilę później popełnił błąd, który skutkował kolejnym trafieniem dla Barcelony. Tym razem na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski, instynktownie uderzając piłkę po podaniu Raphinhy.



To nie było ostatnie słowo "Lewego, który po kilkunastu minutach zapisał na koncie drugą asystę. Po jego pięknym dośrodkowaniu gola strzelił Fermin Lopez.

Skrót meczu Atletico - Barcelona:

Dzięki tej wygranej Barcelona awansowała na drugie miejsce w tabeli La Liga. Do pierwszego Realu Madryt traci osiem punktów.



Atletico Madryt - FC Barcelona 0:3 (0:1)

Bramki: Felix 38, Lewandowski 47, Lopez 66.



Czerwona kartka: Molina.

