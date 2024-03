Nowa postać w reprezentacji Polski. Probierz tłumaczy

W sztabie reprezentacji Polski pojawiła się nowa postać. To ceniony za pracę z młodzieżą Marcin Włodarski.

Przy okazji poniedziałkowej konferencji poinformowano, że zaszły dwie zmiany w sztabie reprezentacji. Zatrudniono Marcina Włodarskiego, znanego z udanej pracy z młodzieżą w PZPN, natomiast odszedł były znany golkiper Tomasz Kuszczak, który w kadrze Probierza był jednym ze szkoleniowców bramkarzy.

"Trener Włodarski będzie z nami uczestniczył przez cały czas w zgrupowaniu, a także w meczach. Natomiast Tomasz Kuszczak ze względów organizacyjnych nie będzie kontynuował pracy w sztabie szkoleniowym reprezentacji" - powiedział rzecznik prasowy reprezentacji Emil Kopański.

O przyczyny tych zmian został zapytany również Probierz.

"Jeżeli chodzi o Marcina Włodarskiego, to od czasu mojego przejęcia pierwszej reprezentacji zawsze ktoś jest zapraszany do nas z trenerów zatrudnionych w PZPN. Już wcześniej o tym mówiliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o Tomka Kuszczaka, to chciałbym mu bardzo podziękować za współpracę. A na pytanie o powody odpowiedział już pan Emil" - odparł selekcjoner, nie rozwijając tego tematu.

PAP