Rozstanie przed końcem sezonu! Czołowa siatkarka polskiej ligi pożegnała się z klubem

Z dniem 18 marca, za porozumieniem stron, został rozwiązany kontrakt łączący Julię Szczurowską z Volleyball Wrocław S.A. Po niespełna dwóch sezonach rozegranych w swoim rodzinnym mieście, atakująca przechodzi do zagranicznej ligi, by tam dokończyć sezon 2023/24.

Zobacz także: Ćwierćfinały Tauron Ligi. Transmisje TV i stream online. Kiedy mecze? Gdzie oglądać?

– Dziś chciałabym podzielić się z Wami informacją, że opuszczam KGHM #VolleyWrocław. Dostałam szansę, żeby dokończyć sezon w zagranicznej lidze. Zarząd klubu pozwolił mi skorzystać z tej szansy i "wylecieć z gniazda", za co bardzo dziękuję. Te dwa sezony w moim rodzinnym mieście będę wspominać bardzo dobrze. Wrocław może poszczycić się swoją siatkarską społecznością. Mamy jednych z najlepszych kibiców w Polsce. To było dla mnie cudowne przeżycie, że mogłam cieszyć się moją rodziną na trybunach tak wiele razy. Dziękuję prezesowi i trenerowi za dużą szansę jaką tu dostałam. Dzięki Wam rozwinęłam skrzydła i mam nadzieję, że już zostanę na tej dobrej ścieżce. Za wszystkie dziewczyny z drużyny będę trzymać bardzo mocno kciuki, nie tylko za ostatnie mecze, ale również za resztę ich kariery. Jeszcze raz – dziękuję za wszystko! Nie mówię żegnam, a do zobaczenia! – powiedziała Szczurowska.

Najlepsze siatkarki fazy zasadniczej Tauron Ligi 2024 (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Prezes zarządu Volleyball Wrocław S.A. Jacek Grabowski, zgodził się na transfer atakującej do zagranicznego klubu na końcówkę sezonu.

– Julia Szczurowska zgłosiła się do mnie z propozycją rozwiązania kontraktu łączącego ją z naszym klubem. Otrzymała propozycję z zagranicznego klubu, w którym mogłaby dokończyć sezon i powalczyć o wysokie cele. Mając na uwadze sezon reprezentacyjny – wyraziłem zgodę na ten transfer – zaznaczył.





Po fazie zasadniczej Tauron Ligi Szczurowska otwiera ranking atakujących, jest również drugą najlepiej punktującą siatkarką rozgrywek. Siatkarki KGHM #VolleyWrocław nie zdołały zakwalifikować się do play-off. Zagrają o 9. miejsce z ITA Tools Stal Mielec.

Julia Szczurowska (rocznik 2001) w wieku 16 lat w barwach wrocławskiego klubu zadebiutowała w siatkarskiej ekstraklasie. W 2017 roku została najmłodszą siatkarką w historii PLS, która otrzymała nagrodę MVP. Później reprezentowała barwy klubów RC Cannes, Energa MKS Kalisz i Grot Budowlani Łódź. W 2022 roku wróciła do #VolleyWrocław.