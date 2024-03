Znany trener siatkówki ma nowy klub. Z Nikolą Grbiciem zdobył medal Ligi Światowej

Saturnia, która w tym sezonie grała we włoskiej ekstraklasie pod nazwą Farmitalia Catania, będzie pierwszą włoską ekipą Placiego od sezonu 2015/2016. 67-letni obecnie trener był wówczas opiekunem Ninfy Latina.

Jak podano w klubowym komunikacje, nowy szkoleniowiec już pracuje wspólnie z dyrektorem sportowym Piero D'Angelo nad budową składu na przyszły sezon. Sycylijska ekipa będzie w nim występować w Serie A2.

W obecnych rozgrywkach drużyna z Acicastello zajęła ostatnie miejsce w fazie zasadniczej włoskiej ekstraklasy siatkarzy i została zdegradowana. Z dwudziestu dwóch spotkań wygrała tylko dwa.

Placi to już czwarty szkoleniowiec Saturnii vel Farmitalii na przestrzeni niespełna roku. W październiku, jeszcze przed pierwszym meczem ligowym sezonu 2023/2024, klub zwolnił Argentyńczyka Waldo Kantora, który wcześniej wywalczył z drużyną awans do Serie A1. Jego miejsce zajął Cezar Douglas Silva. Brazylijczyk wytrwał na stanowisku do stycznia, gdy zastąpił go Giuseppe Bua.

Kilka dni temu lokalny dziennik "La Sicilia" pisał, że Bua nie zostanie na stanowisku, a wśród kandydatów na jego następcę wymienił Placiego, obecnego szkoleniowca PGE GiEK Skry Bełchatów Andreę Gardiniego oraz Ljubomira Travicę. Szybko okazało się, że w Saturnii postawiono na tego pierwszego.

- Wybór Camillo Placiego był naturalną konsekwencją celów, jakie chcemy osiągnąć w przyszłym sezonie - powiedział prezes klubu Luigi Pulvirenti. - Dołącza do nas jeden z najważniejszych włoskich trenerów. Jesteśmy dumni, że wybrał nasz projekt - dodał.

- Zaangażowałem się emocjonalnie w to przedsięwzięcie od samego startu - zapewnił sam Placi. - Prezes Pulverenti i dyrektor D'Angelo od początku wyrażali się jasno w jednym aspekcie - że chcemy wrócić do Superlegi. Entuzjazm w tym klubie jest zaraźliwy - zaznaczył.

W swojej długiej karierze pochodzący z Apulii szkoleniowiec prowadził m.in. reprezentację Bułgarii (2012-2014), Bre Banca Lannutti Cuneo, Ninfę Latina, Halkbank Ankara, Fakieł Nowy Urengoj. Jego ostatnim miejscem pracy był bułgarski Hebar Pazardżik, który trenował od 2021 do 2023 roku. W sezonie 2022/2023 w fazie grupowej Ligi Mistrzów włoski trener rywalizował m.in. z Aluronem CMC Wartą Zawiercie.

Placi był też asystentem Władimira Alekny, gdy ten trenował kadrę Rosji (lata 2007-2008), a później, w 2015 roku, pomagał obecnemu selekcjonerowi reprezentacji Polski Nikoli Grbiciowi w prowadzeniu drużyny narodowej Serbii. Razem z Grbiciem i serbskimi siatkarzami wywalczył srebrny medal Ligi Światowej 2015.

Dziewięć lat temu w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Grbić tak mówił o zaproszeniu do współpracy Placiego: - Jego doświadczenie jest dla mnie bezcenne. Mieliśmy już okazję współpracować, kiedy grałem w Cuneo. To świetny fachowiec. Camillo sporo mi pomaga, daje mnóstwo rad, a jego spostrzeżenia są dla mnie nieocenione. Mój największy sukces to fakt, że udało mi się przekonać moich przełożonych z serbskiej federacji do zatrudnienia takiego fachowca jak Placi. To jest pierwszy przypadek, kiedy zagraniczny szkoleniowiec pracuje w sztabie reprezentacji Serbii.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport