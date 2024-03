Prowadzili 24:20 i przegrali. Niezwykły finisz seta w meczu PlusLigi.

Barkom Każany Lwów pokonał na wyjeździe Exact Systems Hemarpol Częstochowa 3:0 w spotkaniu zamykającym 26. kolejkę PlusLigi. Dzięki dwunastemu zwycięstwu w obecnym sezonie lwowski klub umocnił się na 11. miejscu w tabeli. Niezwykły przebieg miał pierwszy set, w którym gospodarze prowadzili 24:20, a mimo to przegrali.

Wtorkowy mecz w Częstochowie był starciem dwóch ekip, które na cztery kolejki przed końcem fazy zasadniczej swoje cele na ten sezon mogą już chyba uznać za zrealizowane. Barkom poprawił poprawił wynik z poprzedniego sezonu, gdy wygrał w sumie osiem spotkań i skończył rozgrywki na trzynastej pozycji. Teraz jest jedenasty, z dużą przewagą nad zespołami zajmującymi niższe miejsca. Z kolei częstochowski beniaminek może być niemal pewny utrzymania. Przed spotkaniem z lwowianami jego przewaga nad ostatnimi w tabeli Eneą Czarnymi Radom wynosiła aż osiem punktów.

Tyle wynosi również po starciu z Barkomem - zawodnicy trenera Leszka Hudziaka nie zdobyli w nim punktów, choć wynik 0:3 jest nieco mylący. W każdym z setów losy wygranej rozstrzygały się w końcówce.

Pierwszą partię powinni wygrać gospodarze, którzy długo prowadzili różnicą kilku punktów. Po ataku Damiana Koguta wygrywali 24:20 i mieli piłki setowe, jednak zmarnowali wszystkie pięć i przegrali 25:27.

W drugiej odsłonie to goście dyktowali warunki. Zaczęli od prowadzenia 5:1, potem było 20:16 i 24:20 dla Barkomu. Niewiele brakowało, by powtórzył się scenariusz z wcześniejszej części spotkania, tyle że z zamienionymi rolami obu ekip. Tym razem to Exact Systems Hemarpol obronił trzy setbole, ale przy wyniku 24:23 rozgrywający gospodarzy Byron Keturakis popełnił błąd w polu serwisowym i lwowianie wygrywali już 2:0.

W końcowym fragmencie trzeciego seta niewielką przewagę mieli gospodarze, ale od wyniku 21:18 przegrali trzy akcje z rzędu. Chwilę później atak Ilji Kowalowa dał Barkomowi piłkę meczową (24:23), a spotkanie zakończyła akcja, w której goście obronili atak Dawida Dulskiego i wyprowadzili skuteczną kontrę, zakończoną przez Wasyla Tupczija (26:24).

Najlepszym graczem meczu został wybrany Kowalow, który zdobył dla zwycięzców 13 punktów (67 procent skuteczności w ataku - 12/18, jeden blok). Najlepiej punktującym siatkarzem zawodów był z kolei Dulski - młody atakujący zespołu z Częstochowy zapisał przy swoim nazwisku 20 punktów (50 procent skuteczności w ataku - 17/34, dwa bloki, jeden as serwisowy).

Dzięki zwycięstwu za trzy punkty Barkom umocnił się na jedenastym miejscu w tabeli. Teoretycznie siatkarze trenera Ugisa Krastinsa mogą się jeszcze włączyć w walkę o miejsce w play-offach - do ósmej Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle tracą obecnie pięć punktów. W ostatnich czterech kolejkach fazy zasadniczej zmierzą się z Asseco Resovią Rzeszów, GKS-em Katowice, Eneą Czarnymi Radom i PGE GiEK Skrą Bełchatów.

Exact Systems Hemarpol Częstochowa zagra natomiast z KGHM Cuprum Lubin, Bogdanką LUK Lublin, Treflem Gdańsk i Projektem Warszawa.

PlusLiga, 26. kolejka

Exact Systems Hemarpol Częstochowa - Barkom Każany Lwów 0:3 (25:27, 23:25, 24:26)

Częstochowa: Tomasz Kowalski (1), Dawid Dulski (20), Rafał Sobański (10), Damian Kogut (4), Piotr Hain (1), Bartłomiej Janus (8), Marcin Jaskuła (libero) oraz Byron Keturakis, Oskar Espeland (5), Mateusz Borkowski (2), Bartosz Schmidt (2), Aymen Bouguerra.

Lwów: Deniss Petrovs (1), Wasyl Tupczij (12), Ilja Kowalow (13), Luciano Palonsky (11), Moussa Gueye (12), Władysław Szczurow (7), Dmytro Kanajew (libero) oraz Kristers Dardzans, Witalij Kuczer.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport