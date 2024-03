We wtorkowy wieczór poznaliśmy pierwszego finalistę tegorocznej siatkarskiej Ligi Mistrzyń. To Allianz Vero Volley Mediolan, który w dwumeczu okazał się lepszy od Fenerbahce Opet Stambuł. Jedna z gwiazd włoskiej ekipy - Alessia Orro - zdecydowała się wystąpić w rewanżu spotkaniu pomimo kontuzji kostki. Pomogła swojemu zespołowi, a po zakończeniu rywalizacji nie mogła powstrzymać łez. Wyraźnie odczuwała skutki swojego poświęcenia.

W pierwszym spotkaniu Włoszki wygrały u siebie 3:0. Przed rewanżem były więc w teoretycznie komfortowej sytuacji, ale z drugiej strony nie było tajemnicą, że Fenerbahce na własnym parkiecie zawsze jest nieporównywalnie mocniejsze. To w istocie się potwierdziło - Turczynki zwyciężyły bowiem 3:1. Aby wyłonić finalistki, potrzebny był złoty set. W nim lepiej poradziły sobie przyjezdne z Italii, które wygrały 15:11. Ostatecznie to one przeszły dalej.

ZOBACZ TAKŻE: Utalentowany siatkarz ma nowy klub. We Włoszech się wyróżniał



Jedną z bohaterek spotkania została Alessia Orro. Rozgrywająca poświęciła się dla swojej drużyny i wystąpiła w półfinale pomimo kontuzji kostki. W trakcie gry zaciskała zęby, aby pomóc koleżankom. Kiedy jednak adrenalina puściła, siatkarka odczuła w nodze ból. Usiadła na parkiecie i płakała.