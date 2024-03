Czołowa siatkarka Tauron Ligi zmieniła klub. Została "dżokerem"

Julia Szczurowska na końcówkę sezonu 2023/2024 przeniosła się z KGHM #VolleyWrocław do francuskiego Beziers Angels. Druga najlepiej punktująca zawodniczka fazy zasadniczej Tauron Ligi trafiła do drużyny z Oksytanii jako "dżoker medyczny".

22-letnia atakująca w poniedziałek rozwiązała za porozumieniem stron kontrakt z wrocławskim klubem, w którym występowała od 2022 roku. Poinformowała też, że otrzymała szansę dokończenia sezonu w jednej z lig zagranicznych oraz zgodę na skorzystanie z tej możliwości od swojego dotychczasowego pracodawcy.

Szczurowska nie podała nazwy klubu, dla którego będzie grać, ale szybko okazało się, że chodzi o Beziers Angels - czwartą drużynę poprzedniego sezonu ligi francuskiej. Polka trafiła do zespołu na zasadzie transferu medycznego. Ma zastąpić kontuzjowaną Amerykankę Taylor Fricano.

W pierwszej części obecnego sezonu mierząca 190 centymetrów atakująca była liderką ekipy z Wrocławia i jedną z wyróżniających się postaci całej Tauron Ligi. We wszystkich spotkaniach zdobyła dla KGHM #VolleyWrocław 347 punktów, co dało jej drugie miejsce w rankingu najlepiej punktujących siatkarek fazy zasadniczej, tylko za Kertu Laak z BKS-u BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Trzykrotnie była wybierana MVP spotkań swojej drużyny, która zajęła dziewiąte miejsce w tabeli i nie awansowała do play-offów.

Beziers na jedną kolejkę przed zakończeniem fazy zasadniczej francuskich rozgrywek zajmuje siódme miejsce w tabeli (13 zwycięstw, 10 porażek) i w play-offach zmierzy się z wyżej rozstawioną ekipą.

Nowy klub Szczurowskiej to mistrz Francji z 2018 roku i zdobywca Pucharu Francji w roku 2023. W tym sezonie występował w Pucharze CEV. Dotarł do ćwierćfinału, w którym przegrał w dwumeczu z Grot Budowlanymi Łódź.

W nowych barwach polska siatkarka może zadebiutować już w niedzielę, w ostatnim spotkaniu Beziers Angels w fazie zasadniczej przeciwko Volley Club Marcq-en-Barœul.

Transfer do ekipy z Oksytanii jest dla 22-latki powrotem do Francji po czteroletniej przerwie. W latach 2018-2020 Szczurowska była zawodniczką RC Cannes, z którym w 2019 roku sięgnęła po mistrzostwo kraju. W swojej karierze grała też w Grot Budowlanych Łódź i Enerdze MKS-ie Kalisz.

W 2023 roku Szczurowska została powołana przez selekcjonera Stefano Lavariniego do szerokiej kadry Polski, jednak nie występowała w Lidze Narodów, mistrzostwach Europy i kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport