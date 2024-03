Ważne zwycięstwo Projektu Warszawa, jubilat z tytułem MVP

Po ubiegłotygodniowej porażce z Jastrzębskim Węglem Projekt ma już bardzo niewielkie szanse, by na koniec fazy zasadniczej wyprzedzić mistrzów Polski i przystępować do play-offów z pierwszego miejsca, za to druga pozycja wciąż jest jak najbardziej w zasięgu ekipy z Warszawy. Wszystko wskazuje na to, że zawodnicy trenera Piotra Grabana stoczą o nią ciekawą walkę z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Aby wyjść w tej walce na prowadzenie, stołeczny zespół potrzebował zwycięstwa ze Skrą.

Bełchatowianie w ostatnich tygodniach tej części sezonu też bardzo potrzebują punktów - są wśród czterech ekip, które biją się o dwa miejsca w ćwierćfinałach, obok Indykpolu AZS-u Olsztyn, Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i PSG Stali Nysa. Przed swoim meczem w Warszawie zajmowali w tym gronie najniższe, dziesiąte miejsce, ale wygrana z Projektem mogła im dać awans nawet na siódmą pozycję.

Po pierwszym secie bliżej cennego zwycięstwa byli gospodarze, choć początkowo to przyjezdni spisywali się lepiej - punktowy serwis Grzegorza Łomacza i blok Bartłomieja Lemańskiego na Andrzeju Wronie dał im prowadzenie 13:10. Projekt wyrównał na 17:17, a potem, dzięki dwóm asom środkowego Jakuba Kowalczyka, odskoczył na 21:18.

Kilka minut później skuteczny atak Kevina Tilliego dał warszawianom piłki setowe 24:20, ale z zamknięciem partii Projekt miał duże problemy. Goście obronili trzy setbole (blok Mateusza Poręby, as Dawida Konarskiego) i mieli nawet okazję do wyrównania, ale wtedy niecodzienny błąd popełnił Bartłomiej Lipiński - przebijając piłkę na drugą stronę trafił w siatkę i w ten sposób sprezentował rywalom zwycięstwo 25:23.

W wyrównanej drugiej partii długo wygrywali siatkarze Skry. Gdy za sprawą skutecznego ataku Lipińskiego wyszli na prowadzenie 13:11, nie oddali go aż stanu 22:22 - wówczas blok Wrony na Adrianie Aciobaniteiu dał gospodarzom remis. W ostatnich akcjach tej części meczu więcej jakości pokazali gracze Projektu. Setbola dał im Tillie, blokując atak Konarskiego (24:23), a w kolejnej akcji po świetnej obronie Jana Firleja Bartłomiej Bołądź zdobył punkt na wagę zwycięstwa w secie.

Trzecią odsłonę gospodarze wygrali odrobinę wyraźniej, choć w końcówce znów mieli duże problemy z przypieczętowaniem zwycięstwa. Na początku oderwali się od ekipy z Bełchatowa na dwa "oczka", potem, gdy obchodzący w środę 29. urodziny Artur Szalpuk w swoim bardzo dynamicznym stylu skończył kontratak oraz zagrał dość szczęśliwego asa serwisowego, powiększyli przewagę do czterech punktów (17:13).

Po trzeciej w całym spotkaniu punktowej zagrywce Kowalczyka Projekt prowadził 23:17, chwilę później było 24:18 i wydawało się, że partia zakończy się wysoką wygraną warszawian. Ci potrzebowali jednak aż czterech meczboli i zwyciężyli dopiero wtedy, gdy Łomacz zaserwował w siatkę (25:22).

Najlepszym graczem meczu został wybrany solenizant Szalpuk, który zdobył dla swojego zespołu 17 punktów. Atakował z 65-procentową skutecznością (15/23), miał też dwa asy serwisowe.

Dzięki zwycięstwu nad Skrą warszawianie wrócili na drugie miejsce w tabeli PlusLigi. Na cztery kolejki przed zakończeniem fazy zasadniczej mają punkt przewagi nad Aluronem i pięć punktów straty do prowadzącego Jastrzębskiego Węgla. Drużyna z Bełchatowa pozostała na dziesiątej pozycji. Do siódmego Indykpolu traci trzy "oczka", do ósmej Grupy Azoty ZAKSY - dwa.

W ostatnich czterech kolejkach siatkarze Projektu zagrają z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle (25 marca), PSG Stalą Nysa (29 marca), Indykpolem (3 kwietnia) i Exact Systems Hemarpolem Częstochowa (6 kwietnia). Rywalami Skry będą Aluron (24 marca), Enea Czarni Radom (30 marca), Jastrzębski Węgiel (3 kwietnia) i Barkom Każany Lwów (6 kwietnia).

PlusLiga, zaległy mecz 23. kolejki, Warszawa

Projekt Warszawa - PGE GiEK Skra Bełchatów 3:0 (25:23, 25:23, 25:22)

Projekt: Jan Firlej, Bartłomiej Bołądź (16), Artur Szalpuk (17), Kevin Tillie (12), Andrzej Wrona (7), Jakub Kowalczyk (11), Damian Wojtaszek (libero) oraz Taylor Averill.

Skra: Grzegorz Łomacz (1), Dawid Konarski (18), Adrian Aciobanitei (7), Bartłomiej Lipiński (12), Mateusz Poręba (9), Bartłomiej Lemański (7), Benjamin Diez (libero) oraz Wiktor Nowak, Przemysław Kupka, Ilja Petkow (1), Pierre Derouillon (3).

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport