Baraże o Euro 2024 są dwustopniowe. Rywalizacja zaczyna się od półfinałów. Przegrani odpadają, a zwycięzcy przechodzą dalej. Następnie odbędą się trzy finały. Triumfatorzy zyskają przepustki na Euro 2024.

W jednym z półfinałów Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Ukrainą. W zasadniczej fazie kwalifikacji do Euro 2024 Bośniacy zajęli dopiero piąte miejsce w grupie J. W dziesięciu meczach zdobyli tylko dziewięć punktów. Mimo to wciąż mają szansę zagrać w turnieju w Niemczech. Wszystko dzięki wynikom osiągniętym w Lidze Narodów 2022/2023.

Pierwszą przeszkodą podopiecznych Sava Milosevicia na drodze do ME będą Ukraińcy. Jeśli Rade Krunić i spółka ich pokonają, w finale baraży zagrają z Izraelem lub Islandią. Zwycięzca tej ścieżki eliminacyjnej trafi do grupy E mistrzostw Europy, w której są Belgia, Słowacja i Rumunia.

