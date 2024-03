Jastrzębski Węgiel poznał rywala w finale Ligi Mistrzów!

Początek meczu to dominacja siatkarzy Trentino – gospodarze przegrywali 4:8, później 6:13, gdy asa posłał Daniele Lavia. W środkowej części seta napór przyjezdnych zmalał, a do głosu doszli gospodarze. Odrobili straty (17:17) i losy tej partii rozstrzygnęły się w końcówce. Aleksander Nikołow wywalczył piłkę setową dla gospodarzy, w kolejnej akcji odpowiedział Kamil Rychlicki. Rywalizację na przewagi wygrali siatkarze Lube – Marlon Yant skutecznie zaatakował, a błąd dotknięcia siatki przez gości oznaczał koniec seta (26:24).

Drugą odsłonę ekipa z Trydentu rozpoczęła od mocnego uderzenia (0:5), co było zapowiedzią dość jednostronnego seta. Gospodarze tym razem nie byli w stanie nawiązać wyrównanej walki (5:10, 11:16). Siatkarze Itas Trentino mieli przewagę w polu serwisowym, w ataku, skutecznie grał ich lider Alessandro Michieletto. Pewnie zmierzali po wygraną, którą przypieczętowali punktowym blokiem (20:25).

Set numer trzy to również udane otwarcie gości (3:7), ale siatkarze Lube szybko złapali kontakt (6:7), a później odrobili straty (12:12). Środkowa część seta należała do skuteczniej grających siatkarzy Trentino (14:19), którzy utrzymali przewagę w końcówce. Przestrzelona zagrywka gospodarzy dała im piłkę setową (20:24), przeciwnicy obronili się w dwóch akcjach, ale Barthelemy Chinenyeze zaserwował w siatkę (22:25). Wygranie dwóch setów dało ekipie Itas Trentino awans do finału Ligi Mistrzów!

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino (26:24, 20:25, 22:25, 25:18,

Lube: Simone Anzani, Luciano De Cecco, Marlon Yant, Barthelemy Chinenyeze, Adis Lagumdzija, Aleksandar Nikołow – Fabio Balaso (libero) oraz Enrico Diamantini, Mattia Bottolo, Jakob Thelle, Matheus Motzo, Francesco Bisotto (libero), Ivan Zaytsev, Jacopo Larizza. Trener: Gianlorenzo Blengini.

Trentino: Daniele Lavia, Jan Kozamernik, Kamil Rychlicki, Alessandro Michieletto, Marko Podrascanin, Alessandro Acquarone – Gabriele Laurenzano (libero) oraz Gabriele Nelli, Wout D’Heer, Oreste Cavuto, Martin Berger, Giulio Magalini, Matthieu Garcia, Domenico Pace (libero). Trener: Fabio Soli.

WYNIKI LIGI MISTRZÓW SIATKARZY

