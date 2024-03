Koniec sezonu gwiazdora Projektu. Doznał kontuzji

Projekt Warszawa to jedno z największych pozytywnych zaskoczeń tego sezonu. Drużyna ze stolicy jest wiceliderem PlusLigi, a w lutym zdobyła Puchar Challenge.

ZOBACZ TAKŻE: Legenda reprezentacji ma powody do zmartwień? "Już trochę denerwuję się tym czekaniem"



W środowy wieczór Projekt rozegrał zaległy mecz 23. kolejki. Warszawianie pokonali we własnej hali 3:0 PGE GiEK Skrę Bełchatów. Dzięki temu zmniejszyli stratę do liderującego Jastrzębskiego Węgla do pięciu punktów.



Nastroje w stolicy są więc świetne. Niestety - w tej beczce miodu jest też łyżka dziegciu. Okazało się bowiem, że kontuzji doznał podstawowy siatkarz drużyny, Jurij Semeniuk. Jako pierwszy poinformował o tym portal siatka.org.



Ukrainiec nie wystąpił już przeciwko Skrze. Zastąpił go wówczas Jakub Kowalczyk. Oprócz niego trener Graban ma też do dyspozycji Taylora Averilla.



Kontuzja Semeniuka oznacza, że środkowy nie wystąpi już w tym sezonie. W tej sytuacji włodarze klubu mogliby przeprowadzić transfer medyczny, aby zapewnić odpowiednią jakość w kadrze.