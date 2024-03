Siatkarski mistrz Polski będzie miał nową gwiazdę?

ŁKS Commercecon Łódź jest zainteresowany atakującą zespołu Unilife Maringa, Dani Cechetto - podaje brazylijski serwis Melhor do Volei. Jeśli transfer 23-letniej zawodniczki do ekipy mistrzyń Polski dojdzie do skutku, może to oznaczać, że z "Łódzkimi Wiewiórami" pożegna się ich obecna liderka Valentina Diouf.