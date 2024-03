W sobotni wieczór na londyńskim Wembley zaplanowane zostało ciekawie zapowiadające się starcie towarzyskie pomiędzy reprezentacjami Anglii oraz Brazylii. Kiedy mecz Anglia - Brazylia? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport oraz Polsacie Box Go.

Dla Anglii konfrontacja z Canarinhos to początek etapu przygotowań do tegorocznego Euro 2024. O ile w kilku europejskich krajach oczekuje się barażowych rozstrzygnięć, tak "Synowie Albionu" zagwarantowali sobie udział w mistrzostwach Starego Kontynentu poprzez eliminacje. Podopieczni Garetha Southgate'a wygrali swoją grupę bez porażki, wyprzedzając Włochów, Ukraińców, Macedończyków i Maltańczyków.

Zarówno dla Anglików, jak i Brazylijczyków będzie to pierwsze starcie w 2024 roku. Piłkarze z Kraju Kawy ostatni mecz rozegrali w listopadzie, ulegając u siebie Argentynie 0:1 w ramach kwalifikacji do mundialu. Dla pięciokrotnych mistrzów świata była to już trzecia porażka z rzędu.

Ostatni raz Anglia rywalizowała z Brazylią w 2017 roku - również na niwie towarzyskiej. Wówczas na Wembley padł bezbramkowy remis.

Kiedy mecz Anglia - Brazylia? O której godzinie?

Mecz towarzyski Anglia - Brazylia został zaplanowany na sobotę 23 marca o godz. 20:00.

Transmisja spotkania Anglia - Brazylia od godz. 19:50 w Polsacie Sport oraz Polsacie Box Go.