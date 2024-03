To już jest nokaut! Niebywałe, co wyrabia Świątek

Iga Świątek się nie zatrzymuje! W nocy z niedzieli na poniedziałek Polka wygrała kolejny mecz, awansując do 1/8 finału Miami Open. Jeśli połączymy to z faktem, że jej największa rywalka - Aryna Sabalenka - odpadła z rywalizacji już na etapie 1/16, oznacza to, że raszynianka znów odskoczy jej w rankingu WTA. Sprawdź aktualną sytuację poniżej.