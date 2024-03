Po nieudanych eliminacjach stało się jasne, że jedyną szansą na udział Polaków w Euro 2024 będzie zwycięstwo w barażach. Pierwszy krok podopieczni Michała Probierza wykonali w czwartek. Wówczas na PGE Narodowym pokonali reprezentantów Estonii. Biało-Czerwoni wygrali w przekonującym stylu 5:1 i pewnie awansowali do finału baraży.

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy mecz Walia - Polska?

O awans na mistrzostwa powalczą z Walijczykami. To oznacza, że poziom trudności znacząco wzrośnie w porównaniu z ostatnim meczem. Piłkarze Roberta Page'a w półfinale baraży rywalizowali z Finami. Zespół z Wysp Brytyjskich stanął na wysokości zadania i pokonał rywali 4:1. Warto wspomnieć, że reprezentacja Walii znalazła się w barażach po tym, jak w grupie D eliminacji musiała uznać wyższość Turcji i Chorwacji.

Dodajmy, że na korzyść "The Dragons" będzie przemawiał fakt, iż zagrają przed własną publicznością. Selekcjoner Michał Probierz nie mógł zabrać do Cardiff Matty'ego Casha. Zawodnik Aston Villi doznał w meczu z Estonią kontuzji, która wykluczyła go z gry. W jego miejsce awaryjnie powołany został Paweł Wszołek. Pod znakiem zapytania stoi również występ Przemysława Frankowskiego. Strzelec pierwszego gola w ostatnim spotkaniu również nabawił się urazu, ale wciąż jest szansa, że we wtorek zobaczymy go na boisku.

Ten mecz będzie niezwykle ważny dla obu zespołów. Ekipa, będzie górą w tym starciu, zakwalifikuje się na Euro i trafi do grupy D. Tam czekają Francja, Holandia i Austria.

Relacja live i wynik na żywo meczu Walia - Polska na Polsatsport.pl. Początek we wtorek 25 marca o 20:45.