Takie wieści przekazał Makhbut Al-Marri, Przypomnijmy, że kilka dni temu piłkarz Atletico Madryt wzbudził niemałe emocje swoją wypowiedzią. Na konferencji prasowej reprezentacji Holandii wyraził swoje słowa wsparcia dla Alvesa i Quincy'ego Promesa. Pierwszy został skazany na cztery i pół roku więzienia za napaść na tle seksualnym. Drugi zaś niedawno usłyszał wyroki za usiłowanie zabójstwa i handel narkotykami. Długo unikał holenderskiego wymiaru sprawiedliwości - był piłkarzem Spartaka Moskwa, a Rosja nie ma umowy ekstradycyjnej z Holandią. Niedawno jednak został zatrzymany na terenie Arabii Saudyjskiej.

Depay stwierdził, że przyjaźni się zarówno z Alvesem, jak i Promesem. Wymienił również Benjamina Mendy'ego, który był oskarżany o gwałt, ale ostatecznie został uniewinniony z braku dowodów. Słowa 30-latka wywołały burzę. Mało kto sądził jednak, że Holender w swojej "pomocy" pójdzie krok dalej.

To właśnie Depay zapłacił milion euro kaucji, co pozwoliło Alvesowi na wyjście z więzienia. W sieci ponownie zawrzało. Holender jest oskarżany o pomoc przestępcy skazanemu prawomocnym wyrokiem. Kibice zwracają również uwagę na fakt, iż mało który więzień może pozwolić sobie na to, by ktoś wpłacił za niego aż tak wysoką kaucję. Tymczasem Alves jako znany i utytułowany były piłkarz miał taką możliwość.

Holender i Brazylijczyk występowali razem w Barcelonie w sezonie 2021/2022. "Duma Katalonii" sięgnęła wówczas po wicemistrzostwo Hiszpanii. Po zakończeniu rozgrywek Alves przeszedł do meksykańskiego Pumas. Natomiast Depay grał w "Blaugranie" do stycznia 2023 roku, po czym zasilił szeregi Atletico Madryt, którego graczem jest do dziś.