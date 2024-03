Czas wręczyć Heraklesy! Rozdanie nagród w magazynie Koloseum

Ceremonię wręczenia nagród poprowadzą Patrycja Zahorska i Igor Marczak. Ich gośćmi będą zdobywcy Heraklesów za 2023 rok. Przypomnijmy, że wyróżnienia zostaną przyznane m.in. dla najlepszego zawodnika roku, odkrycia roku czy klubu roku.

Wyniki Heraklesów skomentują zgromadzeni w studiu goście. Obok Łukasza Jurkowskiego i Pawła Wyrobka przy stole zasiądą eksperci Polsatu Sport Tomasz Marciniak i Bartłomiej Stachura oraz Michał Tuszyński reprezentujący portal MMARocks.pl.

Oto pełna lista kategorii i nominowanych:

Zawodnik/Zawodniczka roku



Mateusz Gamrot

Mateusz Rębecki

Jakub Kaszuba

Adrian Bartosiński

Piotr Wawrzyniak

Karolina Kowalkiewicz

Karolina Wójcik

Adrianna Kreft

Kate Bacik

Gala roku



KSW 83

KSW 88

FEN 51

Babilon MMA 41

Walka roku



Romanowski vs Paczuski – KSW 78

Makarowski vs Lamparski – Babilon MMA 40

Szymański vs Mircea – KSW 83

Koziorzębski vs Borkowski – KSW 80

Nokaut roku



Głowacki vs Tołkaczewski – KSW 83

Wójcik vs Da Silva – KSW 88

Kowal vs Nowak – Strife 3

Khalidov vs Askham – KSW 83

Poddanie roku



Rębecki vs Roosvelt – UFC 295

Szymański vs Tutarauli – KSW 78

Kreft vs Owczarz – KSW 81

Strabach vs Musiała – FEN 50

Rakowicz vs Kacprzak – Babilon MMA 39

Odkrycie roku



Michał Dreczkowski

Wiktor Zalewski

Kamil Szkaradek

Damian Rzepecki

Jakub Kaszuba

Klub roku



WCA (Warszawa)

Ankos MMA (Poznań)

Czerwony Smok (Poznań)

Octopus (Łódź)

Transmisja rozdania Heraklesów za rok 2023 w czwartek w magazynie Koloseum w Polsacie Sport Fight oraz na Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Początek o 20:00.