Turniej w Miami zawsze przyciąga najlepsze tenisistki świata. Tak samo było w tym roku - zawody były bardzo dobrze obsadzone. Przy okazji nie zabrakło zaskakujących rozstrzygnięć - dość powiedzieć, że w trzeciej rundzie odpadła Aryna Sabalenka, a w czwartej - Iga Świątek.

W finale zmierzą się ze sobą natomiast Danielle Collins i Jelena Rybakina. 30-letnia Amerykanka rozegrała w Miami już sześć meczów i straciła tylko jednego seta - w pierwszym starciu z Bernardą Perą. Kolejne starcia wygrywała już do 0.



Collins w styczniu ogłosiła, że po bieżącym sezonie zakończy karierę. Biorąc pod uwagę, że ma ledwie 30 lat, decyzja ta zaskoczyła kibiców i ekspertów.



- To bardzo osobista sytuacja i mój personalny wybór. Chodzi o coś więcej niż tylko tenis i moją karierę. Lubię swoją pracę. Świetnie się bawię. Uwielbiam tu przyjeżdżać i rywalizować, ale to naprawdę ważna decyzja życiowa i powinno to być całkiem zrozumiałe - tłumaczyła Amerykanka w trakcie jednej z konferencji prasowych w Miami.

W 2019 roku zawodniczka zdradziła, że zdiagnozowano u niej reumatoidalne zapalenie stawów. Teraz zdecydowała się na rozbrat z tenisem, by skupić się na założeniu rodziny.



- Żyję z przewlekłą chorobą zapalną, która wpływa na zdolność zajścia w ciążę - przyznała Collins, która w 2022 roku dotarła do finału wielkoszlemowego Australian Open. Obecnie jest klasyfikowana na 53. miejscu w rankingu WTA.



Amerykanka chce wykorzystać ostatnie miesiące kariery jak najlepiej. W Miami wszystko idzie zgodnie z jej planem. Jej finałowa rywalka - Jelena Rybakina - także jest jednak groźna. W turnieju na Florydzie rozpoczęła rywalizację od drugiej rundy i wygrała pięć spotkań, eliminując po drodze między innymi Wiktorię Azarenkę i Marię Sakkari.



Kazaszka i Amerykanka miały już okazję spotkać się ze sobą w tym roku. W Abu Zabi lepsza okazała się Rybakina, która pokonała Collins 2:1.



