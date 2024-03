Piątkowe starcia w ramach 28. kolejki PlusLigi rozpoczniemy w Nysie, gdzie Stal podejmie Projekt Warszawa. Potem przeniesiemy się do Kędzierzyna-Koźla. Tam ZAKSA zmierzy się z ekipą Ślepsk Malow Suwałki. Oto plan piątkowych transmisji.

Przed startem piątkowych spotkań ekipa z Nysy z dorobkiem 40 punktów zajmuje siódme miejsce i musi "uciekać" ekipie Indykpol AZS Olsztyn, która ma tyle samo "oczek" i plasuje się jedno miejsce niżej. Stal w czterech marcowych spotkaniach wygrała trzy razy - z Barkom Każany Lwów (3:0), Cuprum Lubin (3:2), Trefl Gdańsk (3:1) - i raz przegrała. Lepszy od nich okazał się zespół Bogdanka LUK Lublin (1:3).

Projekt jest wiceliderem PlusLigi. Do pierwszego zespołu Jastrzębskiego Węgla traci pięć punktów, a z trzecim Aluron CMC Warta Zawiercie ma tyle samo "oczek" - 64. Warszawski zespół w tym miesiącu uległ tylko mistrzowi Polski z Jastrzębia (0:3), pozostałe cztery rozegrane mecze wygrał. W poprzedniej kolejce podopieczni Piotra Grabana po niezwykle zaciętej rywalizacji pokonali na własnym parkiecie ZAKSĘ (3:2).

W pierwszym starciu Stali z Projektem w tym sezonie lepszy okazał się zespół z Warszawy, który wygrał 3:0 (25:19, 25:15, 25:22).

Po nysowsko-warszawskiej rywalizacji przeniesiemy się do Kędzierzyna-Koźla. ZAKSA wciąż jest w walce o awans do najlepszej ósemki rozgrywek - przed piątkowym meczem do ósmej ekipy z Olsztyna traci tylko jeden punkt. Zespół Adama Swaczyny po serii czterech zwycięstw z rzędu zanotował trzy porażki. Dwie dość zdecydowane - z Bogdanka LUK Lublin (0:3), Trefl Gdańsk (1:3) - i jedną po zaciętej walce (2:3), choć prowadzili już 2:0.

Ślepsk Malow zajmuje trzynaste miejsce w tabeli rozgrywek i jeśli wygra piątkowe spotkanie. Może awansować o jedno miejsce, spychając GKS Katowice. Zawodnicy z Suwałk w marcu nie wygrali ani jednego spotkania. Na rozpoczęcie miesiąca przegrali z Projektem Warszawa (1:3), potem z Aluron CMC Warta Zawiercie (2:3) i w ostatniej kolejce z Jastrzębskim Węglem (2:3).

W pierwszej części sezonu w meczu ZAKSA - Ślepsk triumf odnieśli zawodnicy z Kędzierzyna-Koźla 3:0 ( 25:23, 32:30, 25:22).

Piątkowe mecze PlusLigi - 29.03. Transmisja TV i stream online

Stal Nysa - Projekt Warszawa, 17:30 - Polsat Sport

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Ślepsk Malow Suwałki, 20:30 - Polsat Sport