To koniec? Trener Bayernu się poddał, padły takie słowa

"Tak, oczywiście. Po tym meczu słowa są zbędne. Gratulacje dla Leverkusen" - powiedział na antenie telewizji Sky Tuchel, zapytany, czy uważa, że rywalizacja o tytuł jest już rozstrzygnięta.



Siedem kolejek przed końcem rozgrywek walczący o historyczne, pierwsze mistrzostwo "Aptekarze" prowadzą w tabeli z przewagą 13 punktów nad Bawarczykami, którzy byli najlepsi w poprzednich 11 sezonach, a łącznie mają w dorobku 33 tytuły.

Tuchel nie krył rozczarowania po spotkaniu z ekipą z Dortmundu, który ligowy mecz w Monachium wygrała po raz pierwszy od kwietnia 2014.

"Wszystko, co pokazaliśmy, to było absolutnie za mało. Trudno to wyjaśnić, że mogło zabraknąć ambicji, pasji" - dodał szkoleniowiec Bayernu.

Krytyki sobie i kolegom nie szczędził reprezentant Niemiec Joshua Kimmich. "Frustrująca i niewytłumaczalna" - ocenił postawę monachijczyków w sobotnim klasyku.

"Motywacja? Nie powinno być dla nas większej niż mecz z BVB. Miałem wrażenie, że w drugiej połowie graliśmy jak w meczu towarzyskim. Niezależnie od sytuacji w tabeli nigdy, przenigdy nie wolno nam tak grać, a zwłaszcza nie u siebie z Dortmundem" - podsumował Kimmich.

Niepokonany w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach Bayer, który ma za sobą łącznie 39 spotkań w Bundeslidze, Pucharze Niemiec i Lidze Europy, w sobotę pokonał Hoffenheim 2:1, choć długo przegrywał. Drużynie trenera Xabiego Alonso, który w piątek zadeklarował, że zostaje w Leverkusen na następny sezon brakuje dziewięciu punktów, by cieszyć się z mistrzostwa kraju.

Nigdy w Bundeslidze nie zdarzyło się, by na tym etapie sezonu jakiś zespół zaprzepaścił taką przewagę, jaką ma ekipa z Leverkusen.

PAP