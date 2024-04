Losowanie grup siatkarskich turniejów olimpijskich. Kiedy Polska pozna rywali?

Turniej finałowy tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w dniach 27–30 czerwca. Czołowe drużyny powalczą o zwycięstwo w tej imprezie w Atlas Arenie w Łodzi. Gospodarza imprezy ogłoszono już w grudniu.

Teraz okazało się, że z łódzkim turniejem związana będzie dodatkowa atrakcja. Tu odbędzie się losowanie grup turniejów siatkarzy i siatkarek na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024.

– Już czuję dreszczyk emocji na myśl o tym, co się wydarzy w czerwcu. Pamiętamy, jak dotychczas wyglądały mecze w Łodzi. Sukces siatkówki składa się z wielu elementów, również ze współpracy z samorządami i wspaniałych hal. Dlatego tak chętnie wracamy do Atlas Areny. W tym roku będziemy tutaj z męską kadrą, tuż przed igrzyskami i tą łodzią, którą wiosłujemy już od lat dopłyniemy razem do Paryża i mam nadzieję, że tam będziemy walczyć o najwyższe cele. Zapraszamy na mecze Siatkarskiej Ligi Narodów do Łodzi, a dodatkowym smaczkiem tego turnieju jest to, że podczas niego odbędzie się losowanie grup siatkarskich zmagań olimpijskich – powiedział wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Sęk, cytowany przez stronę pzps.pl.

Przypomnijmy, że zarówno reprezentacja Polski siatkarek, jak i kadra siatkarzy mają już zapewnioną kwalifikację olimpijską. W obu turniejach poznaliśmy już siedmiu z dwunastu uczestników. Pozostała piątka zostanie wyłoniona na podstawie rankingu FIVB po fazie zasadniczej Ligi Narodów 2024. Przed rozpoczęciem turnieju w Łodzi będą więc znani wszyscy uczestnicy siatkarskich turniejów olimpijskich.