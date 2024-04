Byli blisko wyeliminowania Skry i ZAKSY! Przegrali seta 34:36...

Projekt Warszawa przegrał z Indykpolem AZS Olsztyn 2:3 po emocjonującym starciu w 29. kolejce PlusLigi. Gdyby olsztynianie wygrali za trzy oczka, PGE GiEK Skra Bełchatów i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle straciłyby szansę na grę w play-off. Goście nie zdołali jednak wykorzystać kilku piłek meczowych w czwartym secie i Projekt wygrał tę partię 36:34. To oznacza, że choć Indykpol AZS zdobył dwa cenne punkty i przybliżył się do awansu, walka o czołową ósemkę rozstrzygnie się w ostatniej kolejce.

Spotkanie lepiej rozpoczęli olsztynianie (2:5), którzy dominowali w premierowej odsłonie. W środkowej części seta uzyskali wyraźną przewagę (8:13 – po asie Cezarego Sapińskiego, 11:17). Siatkarze Indykpolu AZS wykorzystali słabości gospodarzy, którzy popełniali sporo błędów. Jednostronnego seta zamknął skutecznym atakiem Manuel Armoa (18:25).

Zobacz także: Jak to się stało? Siatkarz uszkodził tablet sędziego w trakcie meczu (WIDEO)

W drugiej partii role się odwróciły. Od początku ton wydarzeniom na parkiecie nadawali siatkarze Projektu. Role się odwróciły, bo to olsztynianie zaczęli popełniać błędy, a ekipa ze stolicy dobrze prezentowała się w polu serwisowym – punktowe zagrywki Taylora Averilla (6:4) i Bartłomieja Bołądzia (14:8) pozwoliły budować przewagę. Gospodarze pewnie zmierzali po wygraną, a zepsuta zagrywka gości ustaliła wynik na 25:18.

Po dwóch jednostronnych partiach, trzecia przyniosła wreszcie wyrównaną walkę obu zespołów. Wynik długo oscylował wokół remisu (10:10, 16:16), później przewagę uzyskali gospodarze (19:16), ale losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Dobrą zmianę dał Mateusz Janikowski, po jego asie serwisowym olsztynianie odrobili straty (22:22). Wygrali też dwie ostatnie akcje seta – punktowy blok i błąd rywali w ataku dały im decydujące punkty 23:25.

W czwartej odsłonie inicjatywę przejęła drużyna ze stolicy. Po wyrównanym początku, gospodarze odskoczyli na trzy oczka po asie Artura Szalpuka (11:8) i utrzymywali dwa, trzy oczka zaliczki w kolejnych akcjach. W końcówce przyjezdni złapali kontakt po ataku Cezarego Sapińskiego (21:20), a później odrobili straty po błędzie rywali (23:23). Bartłomiej Bołądź wywalczył piłkę setową dla Projektu, ale po chwili rozpoczęła się gra na przewagi. W niej siatkarze Indykpolu AZS mieli piłki meczowe, ale psuli zagrywki. Błędy własne pogrzebały szanse olsztynian na wygraną w tym bardzo długim secie. Pomyłka w ataku ustaliła wynik na 36:34.

Spotkanie rozstrzygnęło się więc w tie-breaku. W nim obie ekipy nadal toczyły wyrównaną walkę. Gdy Moritz Karlitzek posłał asa, goście mieli punkt zaliczki przy zmianie stron (7:8). Później odskoczyli na dwa oczka (9:11), ale gospodarze wyrównali. Janikowski wywalczył piłkę meczową dla gości (13:14), ale i tym razem losy seta rozstrzygnęła gra na przewagi. Tym razem górą był Indykpol AZS, a Joshua Tuaniga zamknął mecz asem serwisowym (15:17).

Skrót meczu Projekt - Indykpol AZS:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Bartłomiej Bołądź (26), Artur Szalpuk (19), Kévin Tillie (14), Taylor Averill (12) – Projekt; Alan Souza (26), Moritz Karlitzek (22), Szymon Jakubiszak (13) – Indykpol AZS. Sporo błędów własnych (Projekt – 29, Indykpol AZS – 40). MVP: Alan Souza (21/37 = 56% skuteczności w ataku + 3 asy + 2 bloki).

Jak wygląda sytuacja w tabeli PlusLigi po tym meczu? Projekt Warszawa zajmie trzecie miejsce po fazie zasadniczej. Ma cztery oczka straty i nie ma już szans na dogonienie drugiej w tabeli drużyny Aluron CMC Warta Zawiercie. Indykpol AZS Olsztyn zajmuje ósme miejsce w tabeli. Ma trzy oczka przewagi nad PGE GiEK Skrą Bełchatów i Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz pięć nad Barkom-Każany Lwów (ta ostatnia drużyna ma jeszcze dwa mecze do rozegrania). W ostatniej kolejce olsztynianie mogą przypieczętować awans do play-off we własnej hali, gdzie zagrają ze Ślepskiem Malow Suwałki.

Projekt Warszawa – Indykpol AZS Olsztyn 2:3 (18:25, 25:18, 23:25, 36:34, 15:17)

Projekt: Taylor Averill, Jan Firlej, Artur Szalpuk, Andrzej Wrona, Bartłomiej Bołądź, Kévin Tillie – Damian Wojtaszek (libero) oraz Jakub Kowalczyk, Linus Weber. Trener: Piotr Graban.

Indykpol AZS: Cezary Sapiński, Alan Souza, Manuel Armoa, Szymon Jakubiszak, Karol Jankiewicz, Moritz Karlitzek – Kuba Hawryluk (libero) oraz Dawid Siwczyk, Joshua Tuaniga, Jakub Ciunajtis (libero), Mateusz Janikowski. Trener: Javier Weber.

Wyniki meczów 29. kolejki PlusLigi:

2024-04-01: KGHM Cuprum Lubin – GKS Katowice 3:0 (25:22, 25:23, 25:19)

2024-04-02: Aluron CMC Warta Zawiercie – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0 (25:19, 25:17, 25:23)

2024-04-02: MKS Ślepsk Malow Suwałki – PSG Stal Nysa 3:2 (25:17, 23:25, 25:17, 24:26, 15:9)

2024-04-03: Jastrzębski Węgiel – PGE GiEK Skra Bełchatów 3:0 (25:20, 25:20, 25:19)

2024-04-03: Bogdanka LUK Lublin – Asseco Resovia Rzeszów 1:3 (23:25, 23:25, 25:23, 17:25)

2024-04-03: Projekt Warszawa – Indykpol AZS Olsztyn 2:3 (18:25, 25:18, 23:25, 36:34, 15:17)

2024-04-04: Trefl Gdańsk – Exact Systems Hemarpol Częstochowa (czwartek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-04-04: Barkom-Każany Lwów – Enea Czarni Radom (czwartek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI