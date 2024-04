Do PlusLigi dołączy kolejny nowy zespół? Prawdopodobieństwo jest duże

Przypomnijmy, że w tym sezonie do zmagań PlusLigi dołączył zespół, który jeszcze nigdy w swojej historii nie miał okazji rywalizować na tym poziomie rozgrywkowym. Mowa o Exact Systems Hemarpol Norwidzie Częstochowa. I o ile pod Jasną Górą tradycje siatkarskie są ogromne za sprawą legendarnego AZS-u, tak wspomniany Norwid dopiero debiutował w gronie najlepszych.

Wiemy już, że częstochowianie spędzą w PlusLidze następny sezon, ponieważ we czwartek zapewnili sobie utrzymanie kosztem Enea Cerrad Czarnych Radom. Norwid w zeszłym sezonie sprawił nie lada niespodziankę, pokonując w pierwszoligowym finale MKS Będzin. A jak będzie w tym roku?

Będzinianie znowu są upatrywani jako największy faworyt do awansu, ale pamiętni wydarzeń sprzed roku, muszą trzymać rękę na pulsie. MKS w cuglach wygrał rundę zasadniczą i w pierwszej rundzie play-off zmierzy się z Astrą Nowa Sól.

ZOBACZ TAKŻE: Ostro krytykował sędziów. Kibice narzekali na jego zachowanie. "Mam nadzieję, że ludzie to zrozumieją..."

W gronie ośmiu ekip uczestniczących w play-off Tauron 1. Ligi, aż pięć zespołów walczy o historyczny, bo pierwszy awans do PlusLigi. Jedynymi zespołami, które wiedzą, jak smakuje gra w elicie są - wspomniany MKS oraz BBTS Bielsko-Biała i Visła Bydgoszcz.

Wszystkie te zespoły znalazły się w czołówce tabeli po rundzie zasadniczej, ale nie jest powiedziane, że beniaminkiem PlusLigi w sezonie 2024/2025 musi być któryś z nich.

Namieszać w stawce może wicelider tabeli, Arka Chełmn, która o awans do półfinału powalczy z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Tomaszowianie w swoim czasie bili się o awans do PlusLigi i grali nawet w finale play-off. Były to jednak znacznie trudniejsze czasy dla pierwszoligowców, ponieważ triumfator rozgrywek nie miał zapewnionego awansu, a co najwyżej mógł zagrać w barażach o przepustkę do elity.

W gronie potencjalnych "nowicjuszy" w PlusLidze są jeszcze MKS Mickiewicz Kluczbork i Avia Świdnik. Ci drudzy w latach '70 byli czołowym polskim klubem, który sięgał po brązowy medal mistrzostw kraju oraz puchar kraju.

Awans do PlusLigi wywalczy tylko triumfator rozgrywek, który zastąpi spadkowicza - Czarnych Radom. Warto zaznaczyć, że kolejny beniaminek będzie miał niezwykle trudne zadanie, aby utrzymać się wśród najlepszych. Po sezonie 2024/2025 rozgrywki PlusLigi zostaną bowiem zmniejszone do 14 ekip, co oznacza spadek aż trzech drużyn zamiast jednej.

Pary ćwierćfinałowe play-off Tauron 1. Ligi:

MKS Będzin - Astra Nowa Sól

Visła Bydgoszcz - Avia Świdnik

Arka Chełmn - Lechia Tomaszów Mazowiecki

BBTS Bielsko-Biała - MKS Mickiewicz Kluczbork