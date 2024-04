Czarni spadli, a Barkom odpadł... Wynik meczu nie zadowolił żadnej z drużyn

W premierowej odsłonie przewagę uzyskali siatkarze ze Lwowa (9:6). Gra obu ekip falowała, bo Enea Czarni złapali kontakt (12:11), Barkom znów odjechał (18:14), ale radomianie odrobili straty (18:18). Przy wyrównanych statystykach w ataku, Barkom miał wyraźną przewagę w polu serwisowym i popełniał mniej błędów. Końcówkę rozegrała po swojej myśli drużyna ze Lwowa. Dobrze w polu serwisowym zaprezentował się Luciano Palonsky, który zamknął seta asem (25:19).

Siatkarze z Radomia szybko zaczęli budować przewagę w drugiej partii (5:8). Po udanym początku, mieli inicjatywę również w środkowej części seta (9:14, 13:20). Byli skuteczniejsi od rywali w ataku, a drużyna ze Lwowa nie była w stanie nawiązać walki. Skuteczny atak Bartosza Gomułki ustalił wynik tej części meczu na 19:25.

Początek trzeciej odsłony to wyrównana gra obu ekip (8:8), później przewagę uzyskali siatkarze ze Lwowa (14:11). Set przyniósł sporo nerwów, ale też zaciętych akcji. Przewaga Barkomu przybliżała drużynę z Radomia do spadku, stąd ogromne emocje w końcówce. Mimo zabiegów rywali, siatkarze Barkomu dość pewnie utrzymywali przewagę (18:14, 22:18). Gdy w ostatniej akcji seta goście przestrzelili zagrywkę, degradacja Enea Czarnych stała się faktem (25:21).

Emocje nieco opadły, a na początku kolejnej partii przewagę uzyskali radomianie – gdy Vuk Todorovic posłał asa, było 5:9. Gospodarze złapali kontakt (13:14), a po ataku Władysława Szczurowa odrobili straty (16:16). Radomianie znów jednak odskoczyli, gdy dwoma asami serwisowymi popisał się Gomułka (17:21). Utrzymali przewagę w końcówce, a zepsuta zagrywka rywali przypieczętowała wygraną (21:25). Wynik tej partii też miał wpływ na rywalizację play-off, bo w tym momencie awans do czołowej ósemki miała już zapewniony PSG Stal Nysa.

W tie-breaku nadal przewagę miała drużyna z Radomia. Dwa błędy siatkarzy Barkomu dały jej trzy oczka zaliczki przy zmianie stron (5:8). W dalszej części seta utrzymywali przewagę. Rafał Buszek atakiem z przechodzącej piłki wywalczył piłkę meczową (9:14), a punktowy blok zakończył to spotkanie (10:15).



Najwięcej punktów: Vasyl Tupchii (20), Luciano Palonsky (13), Ilia Kovalov (13), Vladyslav Shchurov (11) – Barkom-Każany; Bartosz Gomułka (30), Konrad Formela (15), Wiktor Rajsner (13), Michał Ostrowski (11), Rafał Buszek (10) – Enea Czarni. MVP: Bartosz Gomułka (25/46 = 54% skuteczności w ataku + 3 asy + 2 bloki).

Jak wygląda sytuacja w tabeli PlusLigi po tym meczu? Enea Czarni zdobyli tylko dwa punkty, co oznacza, że po fazie zasadniczej zajmą ostatnie miejsce w tabeli i spadną z PlusLigi. Mają na koncie 20 punktów, tracą cztery oczka do Exact Systems Hemarpolu Częstochowa oraz GKS Katowice i nie mają już szans na dogonienie ich w ostatniej kolejce. Również cztery punkty tracą do ósmego miejsca siatkarze Barkomu. Porażką 2:3 pożegnali się z marzeniami o play-off. Taki wynik meczu w Wieluniu sprawił natomiast, że pewna awansu jest PSG Stal Nysa. O jedno wolne miejsce w play-off walczą jeszcze Indykpol AZS Olsztyn, PGE GiEK Skra Bełchatów i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Barkom-Każany Lwów – Enea Czarni Radom 2:3 (25:19, 19:25, 25:21, 21:25, 10:15)

Barkom-Każany: Deniss Petrovs, Luciano Palonsky, Vladyslav Shchurov, Vasyl Tupchii, Ilia Kovalov, Bohdan Mazenko – Yaroslav Pampushko (libero) oraz Vitalii Kucher, Kristers Dardzans, Mousse Gueye. Trener: Ugis Krastins

Enea Czarni: Rafał Buszek, Michał Ostrowski, Bartosz Gomułka, Konrad Formela, Wiktor Rajsner, Vuk Todorovic – Maciej Nowowsiak (libero) oraz Brodie Hofer, Przemysław Smoliński, Mateusz Kufka. Trener: Waldo Kantor.

