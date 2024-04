Koszmar reprezentanta Polski! Miał walczyć o igrzyska i wtedy rozegrał się dramat

Zawodnik klubu LKS Ceramik Krotoszyn toczył boje w kategorii do 97 kilogramów. W ćwierćfinale zmierzył się z Radu Lefterem z Mołdawii. Polak pokonał rywala przez przewagę techniczną 12:1. W ostatniej akcji pojedynku doznał jednak urazu. Kontuzja okazała się na tyle poważna, że Baran nie wystąpił w półfinale, w którym miał zmierzyć się z Alaksandarem Husztynem. Stawką tego pojedynku miał być bilet do Paryża.

Podczas rywalizacji w Baku kwalifikację olimpijską wywalczyła w Wiktoria Chołuj. Zawodniczka AKS Białogard w Paryżu będzie rywalizowała w stylu wolnym w kategorii do 68 kilogramów. Warto wspomnieć, że wcześniej prawo startu we Francji zapewniła sobie Anhelina Łysak (styl wolny, do 59 kg).

Natomiast w niedzielę o awans na igrzyska powalczy Kościółek. 27-latek walczy w stylu wolnym w wadze do 125 kilogramów. Jego przeciwnikiem w półfinale będzie Dzianis Chramiankou.

mtu, Polsat Sport