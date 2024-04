Turniej w Monte Carlo zaliczany jest do tych prestiżowych. Zawody mają rangę 1000, a do tego odbywają się w nobliwym miejscu - Monako. Triumf akurat w tej imprezie jest celem wielu tenisistów.

Znakomicie w Monte Carlo czuł się Rafael Nadal. Hiszpan wygrał ten turniej 11-krotnie, ale w tym roku nie powiększy swojego dorobku. Kilka dni przed startem zawodów postanowił się wycofać. Były lider światowego rankingu od miesięcy ma problemy zdrowotne i ogłosił, że nie jest jeszcze gotowy na powrót na korty.



37-letni Nadal po prawie rocznej przerwie spowodowanej kontuzją stawu biodrowego wrócił w styczniu do gry w Brisbane, ale od tego czasu nie wziął udziału w żadnym turnieju. "To dla mnie bardzo trudne momenty pod względem sportowym. Niestety muszę powiedzieć, że nie zagram w Monte Carlo. Moje ciało po prostu mi na to nie pozwala” – napisał Nadal w mediach społecznościowych.



Na liście uczestników jest natomiast Hurkacz, który przybył do Monako po triumfie w Estoril. Polak wygrał turniej rangi 250 na mączce i ma nadzieję, że to poniesie go do jak najlepszych wyników w Monte Carlo. Jego pierwszym rywalem będzie Jack Draper. To spotkanie zaplanowano na wtorek.

Plan transmisji meczów ATP w Monte Carlo - 08.04:

11:00 - 17:30: Polsat Sport

17:00 - 19:20: Polsat Sport Extra