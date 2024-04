Nie takiego powrotu spodziewali się kibice. Krecz byłej liderki rankingu WTA

Wozniacki do rywalizacji wróciła w sierpniu 2023 roku po 3,5 letniej przerwie, podczas której urodziła dwójkę dzieci. Do tej pory Dunka brała udział między innymi w turniejach organizowanych w Indian Wells, Miami czy Charleston. Wystąpiła także na US Open oraz na Australian Open.

Teraz była liderka rankingu wróciła także do występów w drużynie narodowej. Dunka reprezentowała swój kraj podczas meczu z Austrią w ramach Billie Jean King Cup. Jej przeciwniczką była Sinja Kraus. Tenisistka rodem z Austrii bez problemu wygrała pierwszego seta, nie tracąc w tym czasie ani jednego gema. Zawodniczki nie dograły jednak tego pojedynku do końca. Przy wyniku 1:0 dla Kraus w drugim secie Wozniacki postanowiła skreczować. Wszystko przez chorobę byłej liderki światowego rankingu.

Nie był to wymarzony powrót Karoliny do reprezentacji. Krecz z powodu choroby.#BJKCup | #czasnatenis https://t.co/2jOkojHDIW — Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) April 8, 2024

33-latka była pierwszą rakietą świata w 2010 roku. Teraz zawodniczka z Danii plasuje się na 118. miejscu w światowym zestawieniu.