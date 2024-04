W PlusLidze rozpoczynamy fazę play-off. W środowy wieczór do walki staną dwie najlepsze drużyny zasadniczej części sezonu oraz ekipy, które zajęły siódme i ósme miejsce. Kto okaże się lepszy w starciu Jastrzębskiego Węgla z Indykpolem AZS Olsztyn oraz PSG Stali Nysa z Aluron CMC Warta Zawiercie? Transmisja TV i stream online.

Olsztynanie do ostatniej kolejki toczyli bój z Grupą Azoty ZAKSA o awans do najlepszej ósemki ligi. Ekipa z Warmii i Mazur do spełnienia tego celu potrzebowała wygrać jednego seta z zespołem ze Ślepska, natomiast kędzierzynianie musieli wywalczyć dwie partie w starciu z Jastrzębskim Węglem. Plan udało się zrealizować Indykpolowi, który pokonał Ślepsk Malow Suwałki 3:1. ZAKSA musiała uznać wyższość mistrza Polski 1:3.

Środowy rywal AZS to najlepsza drużyna fazy zasadniczej PlusLigi. Jastrzębski Węgiel w podstawowej części sezonu w trzydziestu meczach przegrał pięć razy. Odnieśli porażki w starciach z zespołami: Projekt Warszawa (1:3), dwa razy z Aluron CMC Warta Zawiercie (1:3, 1:3), Barkom-Każany Lwów (0:3) oraz Trefl Gdańsk (2:3).

Z hali Urania w Olsztynie przeniesiemy się do Nysy, gdzie Stal podejmie Aluron CMC Wartę Zawiercie. Gospodarze w rundzie zasadniczej zajęli siódme miejsce, zawiercianie natomiast zameldowali się na drugiej pozycji, przeskakując o jeden punkt Projekt Warszawa.

W ostatniej kolejce PlusLigowych rozgrywek doszło już do starcia Stali z Wartą Zawiercie. Nieoczekiwanie w tej rywalizacji okazał się zespół z Nysy, który dzięki zwycięstwu 3:1 awansował na siódmą pozycję w tabeli. Premierowa odsłona toczyła się pod dyktando gospodarzy (25:18). W drugim secie role się odwróciły. Zawiercianie od początku przejęli inicjatywę, dobrze prezentowali się w ataku i w polu serwisowym i to pozwoliło im budować przewagę, którą utrzymali do końca (25:22). W dwóch kolejnych setach lepsi okazali się zawodnicy z Nysy (25:22, 25:15).

Plan środowych ćwierćfinałów PlusLigi. Transmisja TV i stream online

Indykpol AZS Olsztyn - Jastrzębski Węgiel, 18:20 Polsat Sport

PSG Stal Nysa - Aluron CMC Warta Zawiercie, 21:00 Polsat Sport