Hubert Hurkacz górą w zaciętym boju. Rekord życiowy i awans Polaka w Monte Carlo

Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy turnieju ATP w Monte Carlo. W środowym pojedynku wrocławianin pokonał po zaciętym boju Hiszpana Roberto Bautistę-Aguta 7:5, 7:6 (7-4). Dla Polaka było to rekordowe, szóste z rzędu zwycięstwo na kortach ziemnych.

Hurkacz, który do rywalizacji w Monte Carlo przystępował tuż po zwycięstwie w turnieju w Estoril, który był dla niego pierwszym w karierze triumfem w zawodach rangi ATP na kortach ziemnych, w pierwszej rundzie zmagań w Monako pokonał po zaciętym boju Jacka Drapera 6:4, 3:6, 7:6 (7-2).

W drugiej rundzie ósmą rakietę świata czekał pojedynek z niżej sklasyfikowanym Roberto Bautistą-Agutem (90. zawodnik rankingu), który wcześniej odprawił w dwóch setach Argentyńczyka Facundo Diaza Acostę, który do turnieju awansował jako "lucky loser".

W pierwszym secie obaj tenisiści szli łeb w łeb, konsekwentnie wygrywając przy własnym podaniu. O zwycięstwie Huberta Hurkacza przesądził jedenasty gem, w którym wrocławianin zdołał przełamać doświadczonego rywala i partia skończyła się wynikiem 7:5 dla Polaka.

Druga odsłona meczu przyniosła już więcej dramaturgii, ponieważ Bautista-Agut szybko przełamał serwis wrocławianina, wychodząc na prowadzenie 2:0, ale Hurkacz szybko się otrząsnął, dokonując przełamania powrotnego, a następnie zapunktował przy własnym podaniu, doprowadzając do remisu 2:2. Do końca seta obaj tenisiści wygrywali przy swoim serwisie i o wyniku tej partii musiał decydować tie-break.

W nim Hurkacz wyszedł na prowadzenie 2-0, by po chwili... dać rywalowi punkt przy swoim serwisie. Polak natychmiast odwdzięczył się Hiszpanowi tym samym, wychodząc na prowadzenie 3-1, a następnie pilnował przewagi, wygrywając ostatecznie 7-4. Dla naszego sportowca było to szóste z rzędu zwycięstwo na kortach ziemnych, to jest rekordową passą wrocławianina na tej nawierzchni.

W trzeciej rundzie turnieju ATP w Monte Carlo Hubert Hurkacz zmierzy się z Casprem Ruudem, który wyeliminował Chilijczyka Alejandro Tabilo, wygrywając 6:2, 6:4.

