Mistrz pokazał moc! Siatkarska dominacja na otwarcie play-off PlusLigi

Spotkanie lepiej rozpoczęli jastrzębianie (2:5), ale gospodarze szybko wyrównali. Później gra toczyła się przy minimalnej przewadze gości. tak było do stanu 16:18. Wówczas nastąpiła kluczowa dla losów seta punktowa seria Jastrzębskiego Węgla (16:23). Przyjezdni byli skuteczniejsi w ofensywie, a gospodarze, mimo dobrego przyjęcia, nie byli w stanie nawiązać walki. Seta zamknął skutecznym atakiem Tomasz Fornal (18:25).

Drugą odsłonę od mocnego uderzenia rozpoczęli goście (1:6, 2:10). Po takim wstępie siatkarze z Olsztyna nie byli w stanie nawiązać walki ze skutecznie grającymi rywalami, na dodatek popełniali sporo błędów. W efekcie Jastrzębski Węgiel kontrolował sytuację, w końcówce, po ataku Fornala różnica wynosiła już dziesięć oczek (13:23). Wynik seta na 16:25 ustalił Ryan Sclater.

Początek trzeciego seta obiecujący w wykonaniu gospodarzy (7:4, 10:8). W środkowej części tej partii do głosu doszli jednak siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Wygrali serię akcji od stanu 11:9 do 11:15 i od tego momentu utrzymywali przewagę. Olsztynianie próbowali jeszcze nawiązać walkę, ale bez powodzenia. Asa posłał Rafał Szymura (17:21), błąd rywali dał piłkę meczową (18:24), a atak Fornala po bloku zakończył to jednostronne starcie 19:25.



Indykpol AZS Olsztyn – Jastrzębski Węgiel 0:3 (18:25, 16:25, 19:25)

Indykpol AZS: Cezary Sapiński, Alan Souza, Mateusz Janikowski, Szymon Jakubiszak, Joshua Tuaniga, Moritz Karlitzek – Kuba Hawryluk (libero) oraz Manuel Armoa, Karol Jankiewicz, Kacper Sienkiewicz. Trener: Javier Weber.

Jastrzębski Węgiel: Rafał Szymura, Jurij Gladyr, Benjamin Toniutti, Tomasz Fornal, Norbert Huber, Jean Patry – Jakub Popiwczak (libero) oraz Jarosław Macionczyk, Ryan Sclater. Trener: Marcelo Mendez.

