Nowe wieści w sprawie przyszłości Cuprum Lubin w PlusLidze! W ostatnim czasie w środowisku siatkarskim krążyło wiele informacji wskazujących na to, że siatkówka na najwyższym poziomie rozgrywkowym przeniesie się z Lubina do Gorzowa Wielkopolskiego. Wieści dodatkowo potwierdzili prezes PZPS - Sebastian Świderski oraz prezydent miasta Gorzów Wielkopolski Jacek Wójcicki.

– Plus Liga wróci do Gorzowa po wielu latach. Bardzo się cieszę się że miłość do siatkówki w moim rodzinnym mieście jest wciąż żywa, wierzę, że przed nami dobre sportowe emocje w przepięknym obiekcie, jakim jest Arena Gorzów – powiedział prezes Sebastian Świderski, cytowany przez stronę Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski. Informację przekazano tuż przed rozpoczęciem meczu play-off drugiej ligi Stilon Gorzów – Anioły Toruń. Do sytuacji odniósł się również klub Cuprum Lubin, który nie przesądza jeszcze przeniesienia klubu do Gorzowa.

"W związku z zaistniałą sytuacją medialną odnoszącą się do zmiany siedziby klubu Cuprum Lubin SA na Gorzów Wielkopolski oświadczamy, że priorytetem klubu jest funkcjonowanie dla naszych kibiców w Lubinie, gdzie Cuprum działa od 23 lat. Aktualnie oczekujemy na ostateczne decyzje władz miasta Lubina, jednego z dotychczasowych sponsorów strategicznych klubu. Brak wsparcia ze strony naszego miasta nie tylko uniemożliwi rywalizację klubu w siatkarskiej ekstraklasie, ale postawi pod znakiem zapytania jego dalszą przyszłość" - napisano w komunikacie wydanym przez zarząd Cuprum Lubin S.A.

Jednocześnie klub z Lubina potwierdził zainteresowanie Gorzowa Wielkopolskiego wejściem do siatkarskiej elity.

"Władze Gorzowa Wielkopolskiego wyraziły ogromne zainteresowanie rozgrywaniem meczów w ramach PlusLigi w swoim mieście, w którym męska siatkówka ma wieloletnie tradycje, deklarując jednocześnie wsparcie finansowe i rzeczowe na odpowiednim poziomie. O wynikach prowadzonych rozmów poinformujemy opinię publiczną w osobnym oświadczeniu niezwłocznie po uzyskaniu decyzji władz miasta Lubina" - dodano w komunikacie.

Stilon Gorzów przez dziesięć sezonów występował w ekstraklasie siatkarzy. Po raz pierwszy w sezonie 1961/62, po raz ostatni w 2003 roku (pod nazwą GTPS). Był jedną z drużyn, która w 2000 roku zainaugurowała rozgrywki w pierwszym sezonie ligi zawodowej w Polsce (PLS). Największe sukcesy klubu to srebrny (2000) i brązowy medal (1999) mistrzostw Polski oraz Puchar Polski wywalczony w 1997 roku. Cuprum Lubin z kolei występuje w PlusLidze od 2014 roku. W swoim drugim sezonie w siatkarskiej elicie klub zajął najlepsze w historii - piąte miejsce w rozgrywkach.

PI, Polsat Sport