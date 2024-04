Ronnie O'Sullivan zszokował w swoim stylu. "Najwyższa pora"

"Najwyższa pora, aby rywalizacja o mistrzostwo świata przeniesiona została w kolejnej edycji z Sheffield. Mogłaby odbyć się w Chinach lub w Arabii Saudyjskiej" - powiedział O'Sullivan w rozmowie z dziennikarzem bulwarowego "The Sun".

Właśnie w Arabii Saudyjskiej Anglik triumfował w marcowych zawodach World Masters.

ZOBACZ TAKŻE: Ronnie O'Sullivan przeszedł do historii! Wygrał pierwszy turniej w Arabii Saudyjskiej

Siedmiokrotny złoty medalista MŚ, nazywany w sportowym światku "The Rocket" uważa, że rywalizacja powinna zmienić miejsce i nie odbywać się w kultowym obiekcie Crucible Theatre w Sheffield, w którym zainagurowana została w 1977 roku. Także tegoroczne mistrzostwa świata rozpoczną się tam 20 kwietnia i potrwają do 6 maja, a 48-letni snookerzysta uważany jest za kandydata numer 1 do kolejnego tytułu.

Zdaniem O'Sullivana, który wszystkie tytuły wywalczł w Sheffield, jednym z głównych powodów zmiany jest zbyt mała liczba miejsc na widowni, na której zmagania może obserwać zaledwie 980 sympatyków snookera.