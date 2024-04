Liga Mistrzów - 17.04. Bayern Monachium - Arsenal. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Wszystkie dotychczasowe mecze ćwierćfinałowe tegorocznej edycji Ligi Mistrzów były po prostu "kosmiczne", dlatego możemy zacierać ręce na kolejne starcia. W środowy wieczór Bayern Monachium zmierzy się na własnym boisku z Arsenalem. W pierwszym spotkaniu emocji i bramek nie brakowało, a kwestia awansu jest sprawą otwartą. Gdzie obejrzeć mecz Bayern - Arsenal? Transmisja w Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.

Niesamowite dramaturgie, grad goli, szalone scenariusze i emocji co nie miara - tak w kilku słowach można określić dotychczasowe mecze w ćwierćfinałach tegorocznej edycji Champions League. I podobnie było w pierwszej konfrontacji Arsenalu z Bayernem, która zakończyła się remisem 2:2.

Wówczas gospodarze objęli prowadzenie jeszcze przed upływem pierwszego kwadransa, ale druga część pierwszej połowy należała do gości, którzy nie tylko wyrównali, ale dorzucili jeszcze jedno trafienie.

Ostatecznie Arsenal dopiął swego i uniknął porażki, doprowadzając do remisu w końcówce spotkania. Wynik 2:2 sprawia, że praktycznie nikt nie jest bliżej awansu do półfinału.

Teoretycznie faworytem jest Bayern, który w rewanżu zagra na własnym boisku. Ale czy to wystarczy? Gra podopiecznych Thomasa Tuchela w tym sezonie nie zachwyca, co z resztą sprawiło, że niemiecki szkoleniowiec pożegna się z posadą po tym sezonie, mimo że wciąż ma szansę wygrać Puchar Europy (!). Czarę goryczy przelała jednak fatalna postawa w Bundeslidze i aż szesnastopunktowa strata do nowego mistrza Niemiec - Bayeru Leverkusen.

O ile ekipa ze stolicy Bawarii nie ma już szansę na triumf w Bundeslidze, tak "Kanonierzy" wciąż liczą się w grze o triumf w Premier League. Co prawda podopieczni Mikela Artety przegrali niedawno u siebie z Aston Villą 0:2, ale do prowadzącego Manchesteru City tracą tylko dwa "oczka".

W środowy wieczór nikt jednak nie będzie myślał o krajowych zmaganiach. Stawką bowiem półfinał Ligi Mistrzów, na który w Monachium czekają już cztery lata, natomiast w Londynie jeszcze dłużej, bo piętnaście (mowa rzecz jasna stricte o Arsenalu, ponieważ w międzyczasie grali w nim Chelsea i Tottenham).

Kibice "Kanonierów" zdają sobie sprawę, że jak nie teraz, to kiedy? Arsenal dawno nie wydawał się być tak mocny, aby zameldować się w najlepszej czwórce drużyn ze Starego Kontynentu, natomiast Bayern nigdy w ostatnich latach nie był tak... słaby. Monachijczycy mają jednak wciąż kilka asów w rękawie. Przede wszystkim gra na tym poziomie Champions League to dla nich codzienność i nawet kłopoty na krajowym podwórku tego nie zmienią. W składzie nie brakuje klasowych graczy, jak chociażby głodnego sukcesów Harry'ego Kane'a. O Angliku mówi się, że jest "przeklęty" i drużyny, w których gra są skazane na brak trofeów. Sam zainteresowany będzie chciał zadać temu kłam.

Triumfator tej pary zagra w półfinale ze zwycięzcą dwumeczu Manchester City - Real Madryt.

Gdzie obejrzeć mecz Bayern - Arsenal? Transmisja TV oraz stream online

Transmisja meczu Bayern Monachium - Arsenal od godz. 20:20 w Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 19:00 w Polsacie Sport Premium 1.