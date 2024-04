Przed nami kolejny ćwierćfinałowy mecz Ligi Mistrzów. Manchester City w rewanżowym meczu zmierzy się z Realem Madryt. Która ekipa sięgnie po zwycięstwo? Transmisja meczu Manchester City - Real Madryt w Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go.

Kibice nie mogli narzekać na brak emocji w pierwszym ćwierćfinałowym meczu pomiędzy Manchesterem City a Realem Madryt. Sytuacja w spotkaniu, które zostało rozegrane w Madrycie, zmieniała się jak w kalejdoskopie. "Obywatele" wyszli na prowadzenie już w drugiej minucie, kiedy na listę strzelców wpisał się Bernardo Silva.

Dziesięć minut później gospodarze doprowadzili do wyrównania. Do własnej bramki trafił bowiem Ruben Dias. Chwilę później gola strzelił Rodrygo. Dzięki temu do przerwy "Królewscy" prowadzili 2:1. Na tym emocje w tym meczu się jednak nie skończyły.

Po powrocie na murawę piłkarze obu ekip nadal próbowali zmienić wynik spotkania. Do remisu doprowadził Phil Foden w 66. minucie. Chwilę później drogę do bramki Realu znalazł Josko Gvardiol. Ostatniego gola w tym emocjonującym starciu zdobył Federico Valverde w 79. minucie. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 3:3.

Warto przypomnieć, że awans do półfinału Ligi Mistrzów zapewniły sobie już ekipy Paris Saint-Germain oraz Borussia Dortmund. W środę oprócz starcia Manchester City - Real Madryt zostanie rozegrane również rewanżowe spotkanie Bayern Monachium - Arsenal.

Gdzie obejrzeć mecz Manchester City - Real Madryt? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Manchester City - Real Madryt w Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go. Początek przedmeczowego studia o godzinie 19:00. Początek transmisji z meczu o godzinie 20:50.