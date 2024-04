Przed nami kolejne mecze ćwierćfinałowe tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. W Monachium na Allianz Arena miejscowy Bayern powalczy o półfinał z Arsenalem. W pierwszym starciu padł remis 2:2, co zwiastuje gigantyczne emocje w rewanżu. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

W Londynie kibice byli świadkami wielkich emocji. Gospodarze objęli prowadzenie już po kilkunastu minutach gry, ale przyjezdni jeszcze przed przerwą zdobyli dwie bramki. W końcówce rywalizacji monachijczycy zdołali ustalić wynik na 2:2.

To sprawia, że kwestia awansu do półfinału wciąż jest otwarta. Faworytami są "Die Roten", którzy będą chcieli udowodnić, że kiepska postawa w Bundeslidze wcale nie musi mieć swojego odzwierciedlenia na niwie europejskiej. Na tym najbardziej powinno zależeć szkoleniowcowi Bayernu, Thomasowi Tuchelowi, który po tym sezonie ma pożegnać się z Monachium. Wciąż może to uczynić jako triumfator Pucharu Europy...

Na przeszkodzie w realizacji tego celu może stanąć Arsenal, który jeszcze niedawno był liderem Premier League. Porażka z Aston Villą 0:2 w poprzedniej kolejce sprawiła, że podopieczni Mikela Artety są na drugim miejscu z dwoma punktami straty do Manchesteru City. Czasu na rozpamiętywanie jednak nie ma. Londyńczycy wciąż mogą w tym sezonie wiele zyskać, a awans do półfinału Ligi Mistrzów byłby z pewnością dużym zadośćuczynieniem niepowodzenia w lidze. Tym bardziej, że "Kanonierzy" na grę w najlepszej czwórce Pucharu Europy czekają od sezonu 2008/2009.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bayern Monachium - Arsenal od godz. 21:00 na Polsatsport.pl.