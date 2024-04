Asseco Resovia Rzeszów i Jastrzębski Węgiel zmierzą się w półfinałowym meczu PlusLigi. Kto zbliży się do wielkiego finału siatkarskich rozgrywek? Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - Jastrzębski Węgiel od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

Czas na decydujące starcia siatkarskiej PlusLigi! Już w środę w hali na Podpromiu zobaczymy starcie Asseco Resovii Rzeszów i Jastrzębskiego Węgla. Oba zespoły zmierzą się w dwumeczu, który zdecyduje o awansie do wielkiego finału siatkarskich rozgrywek.

Asseco Resovia Rzeszów awansowała do półfinału nie bez problemów. Rzeszowianie stracili przede wszystkim swojego lidera w ataku - Stephena Boyer, który doznał poważnej kontuzji eliminującej go z gry do końca sezonu. W pierwszym spotkaniu padł wynik 3:2 dla Resovii w starciu z Treflem Gdańsk, a w drugim starciu wspaniałym występem popisał się Jakub Bucki.



Polski atakujący odnotował aż jedenaście asów serwisowych ustanawiając rekord PlusLigi pod tym względem. Pytanie tylko czy to wystarczy na świetnie przyjmujących w tym sezonie siatkarzy Jastrzębskiego Węgla? W składzie aktualnego mistrza Polski występują takie siatkarskie tuzy jak Tomasz Fornal czy Rafał Szymura, a przecież w odwodzie pozostają także Marko Sedlacek i Mateusz Jóźwik.



Nie wolno zapominać również o reżyserze gry jastrzębian - Benjaminie Toniuttim. Francuski rozgrywający przedłużył niedawno kontrakt o kolejny rok i będzie wciąż stanowił o sile zespołu z południa kraju. Jak zaprezentuje się na swojej pozycji w bezpośrednim starciu z Fabianem Drzyzgą? Przekonamy się już w środowy wieczór.



PI, Polsat Sport