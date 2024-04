Córka Luisa Enrique ma nowego partnera. Wcześniej spotykała się z gwiazdą Barcelony

Sira Martinez to córka bardzo znanego trenera - Luisa Enrique. 24-latka niegdyś spotykała się z podopiecznym swojego ojca. Teraz jej partnerem jest inny znany piłkarz.

Enrique jest trenerem Paris Saint-Germain, które we wtorek 16 kwietnia wyeliminowało FC Barcelonę w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Jego zespół ma dużą szansę na sukces, a on sam na kolejny wpis do CV.

Córka Enrique również jest związana z aktywnością fizyczną. Sara Martinez uprawia jazdę konną. Kadrami z zawodów często chwali się w mediach społecznościowych. Na tym jednak jej powiązania ze sportem się nie kończą. Zawodniczka spotyka się obecnie ze znanym piłkarzem - Robinem Le Normandem. Piłkarz na co dzień broni barw Realu Sociedad.

Jak zauważono w programie "Socialite", 24-latka została ostatnio "przyłapana" z obrońcą reprezentacji Hiszpanii podczas wizyty w San Sebastian. Para nie ukrywała swojej relacji, chętnie okazując swoje uczucia.

Co ciekawe, to nie pierwszy związek Martinez ze znanym piłkarzem. Wcześniej jej partnerem był Ferran Torres, którego... w kadrze Hiszpanii trenował jej ojciec. To uczucie nie przetrwało jednak próby czasu i w 2023 roku Sara zdecydowała się zakończyć tę relację.

