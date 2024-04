Na niespełna sto dni przed rozpoczęciem tegorocznych letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu zapraszamy na premierowe wydanie Magazynu Olimpijskiego, w którym co tydzień będziemy poruszać kluczowe tematy dotyczące najważniejszej imprezy sportowej czterolecia. Pierwszy odcinek już w sobotę 20 kwietnia. Gdzie obejrzeć Magazyn Olimpijski? Transmisja w Polsacie Sport oraz Polsacie Box Go.

Pierwszy odcinek Magazynu Olimpijskiego zostanie zrealizowany w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, gdzie odbędzie się szczególne wydarzenie dotyczące stulecia startów Polaków na igrzyskach.

Gośćmi specjalnymi będą potomkowie pierwszych polskich medalistów z Paryża 1924. Przedstawione zostanie nowe logo olimpijskiej reprezentacji Polski, a także szczegółowy projekt Domu Polskiego. Widzowie będą mogli również zobaczyć kampanię promującą start naszych reprezentantów na igrzyskach we Francji oraz stroje w jakich wystąpią.

ZOBACZ TAKŻE: Bolesna porażka Świątek w finale z Sabalenką. Słodko-gorzki scenariusz

Co jeszcze w programie? Zajrzymy rzecz jasna do Paryża, który niedawno świętował sto dni do rozpoczęcia igrzysk.

W kolejnych wydaniach Magazynu Olimpijskiego nie zabraknie rozmów z naszymi olimpijczykami, z którymi wspólnie będziemy odliczać czas do tegorocznych zmagań w stolicy Francji.

Gdzie obejrzeć Magazyn Olimpijski?

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Premiera Magazynu Olimpijskiego w sobotę 20 kwietnia o godz. 11:30 w Polsacie Sport oraz Polsacie Box Go.

Polsat Sport