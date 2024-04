Niesamowity wyczyn reprezentanta Polski w PlusLidze! Trzeci taki wynik w historii

Mateusz Bieniek środowym meczem w półfinale PlusLigi pomiędzy Projektem Warszawa a Aluron CMC Wartą Zawiercie zapisał się w historii jako trzeci siatkarz, który dotarł do bariery 400 asów serwisowych! Niebawem to zacne grono może zostać powiększone o kolejnych dwóch zawodników.

Bieniek był wyróżniającą się postacią Warty w środowy wieczór i walnie przyczynił się do zwycięstwa "Jurajskich Rycerzy" w stolicy bez straty seta. Doświadczony środkowy naszej reprezentacji zapisał na swoim koncie dwa asy serwisowe. To wystarczyło, aby móc dołączyć do zacnego grona siatkarzy z co najmniej 400 asami serwisowymi w PlusLidze!

Bezapelacyjnie liderem pod tym względem jest Mariusz Wlazły, który wyśrubował rekord 806 asów. Musimy poczekać wiele lat, aby ktokolwiek postarał się zbliżyć do tej granicy. Drugi w klasyfikacji jest Michał Ruciak. Były przyjmujący zapisał na swoim koncie 443 punktowych zagrywek.

Bieniek może zatem już w przyszłym sezonie pokusić się o "zaatakowanie" drugiej pozycji. 30-letni środkowy musi jednak oglądać się za siebie, ponieważ do grona siatkarzy z liczbą co najmniej 400 asów mogą lada moment dołączyć - Karol Butryn oraz Jurji Gładyr. Ten pierwszy, klubowy kolega Bieńka z Zawiercia, posiada 392 punktowe zagrywki, natomiast Ukrainiec grający w Jastrzębskim Węglu zatrzymał się na 376 asach.

Punkt zza linii końcowej na 4:3 w trzecim secie wczorajszego meczu był dla Mateusza Bieńka asem numer 400 w #PlusLiga! 🚀



Bieniu jest dopiero trzecim graczem w historii ligi po Mariuszu Wlazłym i Michale Ruciaku, który osiągnął taki wynik! 🔝 pic.twitter.com/wWHhf22mil — Aluron CMC Warta Zawiercie 🏆 (@AluronCMC) April 18, 2024

Każdy z nich wciąż ma szanse na poprawienie swoich statystyk i niewykluczone, że uczynią to w finale PlusLigi. Zawiercianie i jastrzębianie wygrali bowiem pierwsze mecze półfinałowe na wyjazdach i będą faworytami w rewanżach na własnym parkiecie - odpowiednio z Projektem Warszawa i Asseco Resovią Rzeszów.

Bieniek to 30-letni siatkarz urodzony w Blachowni pod Częstochową. Jako junior grał w tamtejszym Norwidzie. Karierę seniorską rozpoczął w Effectorze Kielce, a następnie bronił barw Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. W 2019 roku zasilił szeregi włoskiego Cucine Lube Civitanova. Po sezonie wrócił do Polski, gdzie na trzy lata związał się z PGE Skrą Bełchatów. Zawodnikiem Warty jest od tego sezonu. Na koncie posiada dwa mistrzostwa Polski, trzy Puchary Polski, Klubowe Mistrzostwo Świata oraz Puchar Włoch. Z reprezentacją, w której zadebiutował w 2015 roku, zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo świata, Ligę Narodów oraz dwa brązowe medale mistrzostw Europy.