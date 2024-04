Tauron 1. Liga siatkarzy: Pary półfinałowe

MKS Będzin, Bogdanka Arka Chełm, BBTS Bielsko-Biała oraz BKS Visła Proline Bydgoszcz to drużyny, które awansowały do półfinałów Tauron 1. Ligi siatkarzy. W czołowej czwórce znalazły się więc cztery najlepsze drużyny po fazie zasadniczej. Niespodzianek nie było, ale BBTS Bielsko-Biała miała ciężką przeprawę z Mickiewiczem Kluczbork, a BKS Visła Proline Bydgoszcz z PZL Leonardo Avia Świdnik – w obu przypadkach do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były trzecie spotkania.

Zobacz także: 11 asów serwisowych! Niezwykły wyczyn siatkarza Asseco Resovii (WIDEO)

W półfinałach MKS Będzin zagra z drużyną BKS Visła Proline Bydgoszcz, a Bogdanka Arka Chełm będzie rywalizowała z BBTS Bielsko-Biała. Podobnie jak w ćwierćfinałach, rywalizacja toczyć się będzie do dwóch zwycięstw.

Wyniki ćwierćfinałów Tauron 1. Ligi 2024:

MKS [1] – Astra [8] 2—0

2024-04-05: MKS Będzin – MKST Astra Nowa Sól 3:0 (25:14, 25:21, 25:18)

2024-04-13: MKST Astra Nowa Sól – MKS Będzin 0:3 (19:25, 18:25, 15:25)

Awans: MKS Będzin.

Arka [2] – Lechia [7] 2—0



2024-04-05: Bogdanka Arka Chełm – Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:1 (28:26, 25:19, 24:26, 25:23)

2024-04-13: Lechia Tomaszów Mazowiecki – Bogdanka Arka Chełm 2:3 (19:25, 25:16, 28:26, 17:25, 12:15).

Awans: Bogdanka Arka Chełm.

BBTS [3] – Mickiewicz [6] 2—1



2024-04-05: BBTS Bielsko-Biała – KKS Mickiewicz Kluczbork 3:0 (25:21, 25:20, 33:31)

2024-04-11: KKS Mickiewicz Kluczbork – BBTS Bielsko-Biała 3:2 (25:22, 15:25, 20:25, 25:22, 15:10)

2024-04-17: BBTS Bielsko-Biała – KKS Mickiewicz Kluczbork 3:2 (25:23, 17:25, 22:25, 25:20, 15:7)

Awans: BBTS Bielsko-Biała.

BKS [4] – Avia [5] 1—1



2024-04-05: BKS Visła Proline Bydgoszcz – PZL Leonardo Avia Świdnik 3:0 (30:28, 25:21, 26:24)

2024-04-13: PZL Leonardo Avia Świdnik – BKS Visła Proline Bydgoszcz 3:2 (25:23, 16:25, 18:25, 25:22, 15:11)

2024-04-17: BKS Visła Proline Bydgoszcz – PZL Leonardo Avia Świdnik 3:1 (19:25, 25:18, 25:18, 25:22).

Awans: BKS Visła Proline Bydgoszcz.

Pary półfinałowe Tauron 1. Ligi siatkarzy:

2024-04-20: MKS Będzin – BKS Visła Proline Bydgoszcz (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-04-25: BKS Visła Proline Bydgoszcz – MKS Będzin (czwartek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-04-27: MKS Będzin – BKS Visła Proline Bydgoszcz (ewentualnie).

2024-04-20: Bogdanka Arka Chełm – BBTS Bielsko-Biała (sobota, godzina 20.30)

2024-04-25: BBTS Bielsko-Biała – Bogdanka Arka Chełm (czwartek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-04-27: Bogdanka Arka Chełm – BBTS Bielsko-Biała (ewentualnie).

WYNIKI MECZÓW TAURON 1 LIGI SIATKARZY