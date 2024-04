Najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie wchodzą w decydującą fazę. W pierwszym półfinale FA Cup spotkają się drużyny Manchesteru City i londyńskiej Chelsea. "The Citizens" zaczną spotkanie w roli faworyta, ale na pewno będzie im ciążyć środowa klęska w Lidze Mistrzów w starciu z Realem Madryt.

Pozycja w lidze Chelsea jest zdecydowanie poniżej oczekiwań i zwycięstwo w pucharze może być dla nich jedyną szansą na grę w Europie w przyszłym sezonie. "The Blues" będą liczyć na utrzymanie się formy ściągniętego latem, właśnie z City, Cole'a Palmera. W tym sezonie Palmer to najlepszy zawodnik Chelsea, w lidze strzelił 20 bramek i zaliczył 9 asyst, co aktualnie daje mu pierwszą pozycję w klasyfikacjach strzelców oraz kanadyjskiej.

Zwycięzca tego spotkania spotka się w finale ze zwycięzcą starcia Coventry City/Manchester United.

Relacja live i wynik na żywo meczu Manchester City - Chelsea na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:15.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport