Hat-tricka nie będzie. Iga Świątek odpadła z turnieju WTA w Stuttgarcie!

Świątek do półfinału turnieju w Stuttgarcie doszła bez straty seta. W pierwszym spotkaniu liderka światowego rankingu pokonała Belgijkę Elise Mertens 6:3, 6:4, a w ćwierćfinale - choć nie bez trudu - wygrała z Brytyjką Emmą Raducanu 7:6 (7-2), 6:3. Rybakina zaś w swoich poprzednich starciach w Stuttgarcie pokonała Weronikę Kudiermietową i Jasmine Paolini.

Pierwszy set półfinałowego starcia z Jeleną Rybakiną rozpoczął się po myśli tenisistki z Raszyna, która już w pierwszym gemie przełamała startującą w barwach Kazachstanu Rosjankę, a następnie bez problemu zapunktowała przy swoim podaniu, wychodząc na prowadzenie 2:0. Problemy Polki zaczęły się od trzeciego gema. Nasza sportsmenka nie wykorzystała dwóch break pointów, a Rybakina, która uciekła spod topora, grała nie tylko coraz pewniej, ale i coraz lepiej, wygrywając pięć gemów z rzędu (w tym dwa przy serwisie Świątek!). W ósmym pierwsza rakieta świata zdołała obronić aż cztery piłki setowe, przedłużając nadzieje na odwrócenie losów tej partii, ale chwilę później Jelena Rybakina wykorzystała atut własnego podania i najpierw obroniła break pointa, a następnie przechyliła szalę zwycięstwa w tym secie na swoją korzyść.

W drugiej odsłonie meczu obie tenisistki długo punktowały przy własnym serwisie, co nie oznacza, że nie brakowało w tym secie emocji. W pierwszym gemie Jelena Rybakina nie wykorzystała dwóch break pointów, a w czwartym Świątek miała rywalkę jak na tacy, gdyż prowadziła już 40:0, a mimo to zmarnowała trzy szanse na przełamanie i to reprezentująca Kazachstan Rosjanka cieszyła się z wygranego gema. Na jedyne przełamanie trzeba było czekać aż do dziesiątego gema. Ku uciesze polskich kibiców break pointem popisała się Iga Świątek i to ona wygrała seta 6:4.

Decydująca partia przebiegała początkowo pod znakiem niewykorzystanych break pointów ze strony Jeleny Rybakiny. Czwarta zawodniczka zestawienia WTA w pierwszym gemie zmarnowała dwie szanse na przełamanie, a w trzecim - aż pięć! W piątym gemie reprezentantce Kazachstanu udało się jednak wygrać przy podaniu Igi Świątek, a ponieważ chwilę później sportsmenka z Raszyna - mimo jednej szansy - nie zdołała dokonać przełamania powrotnego, urodzona w Moskwie przeciwniczka wyszła na prowadzenie 4:2. W ósmym gemie Rybakina ponownie obroniła break point, wychodząc na prowadzenie 5:3, a chwilę później - przy podaniu Igi - wykorzystała drugą piłkę meczową, wygrywając tego seta 6:3.

Turniej WTA w Stuttgarcie - 1/2 finału

Iga Świątek - Jelena Rybakina 3:6, 6:4, 3:6.